Спорт

15:02 31.03.2023

"Вімблдон" дозволив російським і білоруським гравцям повернутися на турнір - ЗМІ

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"Вімблдон" дозволив російським і білоруським гравцям повернутися на турнір - ЗМІ

Російським і білоруським тенісистам буде дозволено брати участь у Вімблдонському турнірі та інших британських турнірах на трав'яному покритті в поточному році після того, як Всеанглійський клуб (AELTC) і LTA спільно вирішили скасувати свої заборони на участь гравців у змаганнях цього сезону, повідомляє британське видання The Guardian у п'ятницю.

"Після заборони на участь у всіх британських турнірах до 2022 року, цього року російські та білоруські гравці повинні будуть підписати угоди про нейтралітет, які забороняють їм висловлювати підтримку вторгненню Росії в Україну, отримувати фінансування від російської або білоруської держави та бути спонсорами організацій, які фінансуються урядами цих країн. Від гравців не вимагатимуть висловлювати критику на адресу своїх урядів", - ідеться в повідомленні.

У заяві AELTC йдеться: "Наразі ми маємо намір приймати заявки від російських і білоруських гравців за умови, що вони виступатимуть як "нейтральні" спортсмени та дотримуватимуться відповідних умов. Ці умови заборонятимуть висловлення підтримки вторгненню Росії в Україну в різних формах і заборонятимуть участь гравців, які отримують фінансування від російських і/або білоруських держав (включно зі спонсорством від компаній, керованих або контрольованих цими державами) у зв'язку з їх участю в чемпіонаті".

При цьому видання зазначає, що у світлі вторгнення РФ в Україну питання про ставлення до російських і білоруських професійних тенісистів виявилося одним із найсуперечливіших у новітній історії спорту.

Як повідомлялося, тенісистам із РФ і Білорусі було заборонено брати участь у Вімблдонському турнірі 2022 року через військову агресію РФ проти України. Голова клубу Ян Г'юїтт тоді заявив, що організатори будуть готові переглянути рішення, якщо геополітична ситуація до червня зміниться. Перед тим із пропозицією усунути російських тенісистів від участі у Вімблдонському турнірі виступив міністр спорту Великої Британії Найджел Хаддлстон.

Джерело: https://www.theguardian.com/sport/2023/mar/31/wimbledon-to-allow-russian-and-belarusian-players-to-return-to-tournament-tennis

Теги: #теніс #вімблдон

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