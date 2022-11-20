Спорт

06:47 20.11.2022

У Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу

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У Катарі стартує Чемпіонат світу з футболу

Чемпіонат світу з футболу 2022 року розпочинається в неділю в Катарі: це перший випадок в історії, коли подібні змагання проводяться на Близькому Сході.

У матчі відкриття зіграють збірна господарів турніру та збірна Еквадору. Загалом у турнірі беруть участь 32 команди з п'яти конфедерацій.

На турнірі спочатку відбудуться ігри групової стадії. Потім по дві найкращі команди з кожної з восьми груп матимуть можливість зіграти вже у матчах на вибування. Фінал першості заплановано на 18 грудня. Він відбудеться на Національному стадіоні у Лусаїлі, який вміщує понад 86 тис. осіб.

Західні ЗМІ зазначають, що турнір у Катарі стане найдорожчим чемпіонатом з футболу в історії, проте його точну вартість поки що визначити складно. На думку експертів, витрати на проведення чемпіонату 2022 року перевищують $200 млрд, а, згідно з деякими даними, він може коштувати навіть $220 млрд. Проблема з підрахунком вартості пов'язана з тим, що більша частина цих грошей пішла на нефутбольну інфраструктуру, таку як метро, міжнародний аеропорт, дороги, і близько 100 нових готелів. Досі "найдорожчим" чемпіонатом вважався бразильський, у 2014 році, проте він коштував "лише" $15 млрд.

Для гарантування безпеки на чемпіонаті, Катар разом із 13 іншими країнами планує задіяти десятки тисяч співробітників. Своїх військових до країни направили Франція, США, Велика Британія, Італія та інші держави.

Очікується, що цього року Чемпіонат світу з футболу дивитимуться близько 5 млрд осіб, а сам Катар відвідають близько 1,2 млн футбольних фанатів.

 

 

Теги: #футбол #катар #чемпіонат

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