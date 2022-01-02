Спорт

14:41 02.01.2022

Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

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Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

Французький футбольний клуб ПСЖ повідомив про виявлення зараження коронавірусом COVID-19 у чотирьох його футболістів, серед них Ліонель Мессі, передає в неділю іспанське радіо.

Крім Мессі зараження підтверджено у Хуана Берната, Серхіо Ріко і Натана Бітюмазаля.

Про те, як протікає хвороба у футболістів, не повідомляється. Вони ізольовані і дотримуються заходів, передбачених санітарними протоколами, зазначає радіо.

Зазначається, що вони не зможуть взяти участь у матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти "Ванна" в гостях.

Теги: #мессі #футбол #коронавірус
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