Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

Французький футбольний клуб ПСЖ повідомив про виявлення зараження коронавірусом COVID-19 у чотирьох його футболістів, серед них Ліонель Мессі, передає в неділю іспанське радіо.

Крім Мессі зараження підтверджено у Хуана Берната, Серхіо Ріко і Натана Бітюмазаля.

Про те, як протікає хвороба у футболістів, не повідомляється. Вони ізольовані і дотримуються заходів, передбачених санітарними протоколами, зазначає радіо.

Зазначається, що вони не зможуть взяти участь у матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти "Ванна" в гостях.