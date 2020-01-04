Майно "Металіста" передано в держвласність

Приміщення на стадіоні "Металіст" в Харкові і тренувальна база однойменної футбольної команди в селищі Високому, які були конфісковані у Сергія Курченка, зареєстрували в Державному реєстрі нерухомого майна.

"Наразі завершено реєстрацію приміщень на вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун і футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металіста" у Високому", - цитує прес-служба начальника управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Юлію Подзолкову.

Як повідомлялося, в жовтні 2017р. генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що харківський футбольний клуб "Металіст" повертається з власності опального українського бізнесмена Сергія Курченка в держвласність.

"Ми можемо з гордістю повідомити харків'янам, що футбольний клуб "Металіст" буде належати не втікачам-клептократам, а харків'янам", - сказав Луценко.

Він уточнив, що йдеться про спецконфіскацію майнових прав ФК "Металіст" сумою $ 200 млн.

"У порядку спеціальної конфіскації $ 200 млн, які належать членам організованого злочинного угруповання Януковича сьогодні управління виконавчої служби проводить через суд рішення про спеціальну конфіскацію всіх майнових прав футбольного клубу "Металіст". Він повертається від Курченка в дохід держави", - сказав Луценко.

За його словами, після завершення процедури можливі різні варіанти подальшого використання майнових прав клубу.

"Виконавчі служби країни приймуть рішення про його використання: можливий варіант передачі в муніципальне управління, можливий конкурс для інвесторів, можливі інші варіанти, які знаходяться за рамками моєї компетенції", - сказав Луценко.

9 січня 2018 р. заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв'ю "5 каналу" повідомив, що конфіскація ФК "Металіст" (Харків) знаходиться на фінальній стадії.

"Конфіскація футбольного клубу "Металіст" знаходиться на фінальній стадії, оскільки відповідне рішення суду про конфіскацію набуло чинності вже більше двох місяців тому. Тепер Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти, що належать футбольному клубу "Металіст", - сказав Єнін.

18 січня 2018 року голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична виступила за передачу майна ПАТ "ФК "Металіст" після закінчення процедури спецконфіскації у спільну власність територіальних громад області.

11 квітня 2018 розпорядженням Кабінету міністрів України майнові комплекси, конфісковані у ПАТ "Футбольний клуб "Металіст", ТОВ "Металіст Холдинг" і "Металіст арена" були віднесені до сфери управління обласної державної адміністрації.