ОЩАДлива енергетика: як виробник екопакетів з Одеси боявся зупинитися без світла, а власна СЕС допомогла йти далі

Проєкт агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа" в рамках спецпроєкту з Ощадбанком розповідає історії його клієнтів, яким власна енергетика допомагає працювати й розвиватись.

"Коли росія активно атакувала енергетику Україну, дуже багато часу не було світла. А наше обладнання працює винятково на електроенергії. Тому ми й прийняли рішення встановити сонячну генерацію, яка буде покривати всі наші потреби в електриці. Плюс до того, ми могли серйозно на ній зекономити. З цим питанням ми й звернулися в Ощадбанк", – розповідає власник компанії-виробника пакувальної продукції "Секо-Пак" Андрій Гладіков.

Андрій зазначає, що Ощадбанк після перевірки всіх даних дав компанії добро на кредит на пільгових умовах за державною програмою "5-7-9" під 7% річних.

"І ми купили електростанцію потужністю по сонячним панелям 120 кВт, по трьом інверторам в цілому на 150 кВт та акумуляторним батареям теж на 150 кВт. У літній період ми працюємо повністю на цій електростанції. І це нам дуже вигідно. Виходить, з травня по жовтень ми суттєво економимо", – ділиться досвідом власник Секо-Пак.

З розмови з Андрієм

Наше підприємство створене у 2000 році, але як виробники ми працюємо не так багато – приблизно 6 років. Ми, зокрема, виробляємо пакети для сміття із 100% переробленого пластику, а до цього торгували такими пакетами з Туреччини та Польщі. Коли почалася війна і всередині країни поменшало сировини, довелося переключитися на імпортну. Зараз багато підприємств зупинилось. Мені цього дуже не хочеться. Тому зараз ми плануємо розширитись і виробляти гранули для власних потреб. І, думаю, зможемо це зробити вже за власні кошти, раз ми так вирішили питання з електрикою.







За словами підприємця, його СЕС працює з початку січня цього року, і тому вже була можливість оцінити її ефективність у холодну пору. Отже, узимку вона забезпечувала потреби виробництва приблизно на 20%, а інші обсяги компанія брала з мережі. Але, як стверджує Андрій, це все одно дуже вигідно.

"Вигідно, тому що це у будь-якому випадку економія коштів. Коли виробництво бере з мережі, наприклад, 10 тис. кВт*год, то навіть 20%, тобто 2 тис. кВт*год приблизно по 10-12 грн/кВт*год виходять великі гроші, тим паче в перерахунку на рік", – пояснює підприємець.

Всі ці показники дають можливість планувати окупність СЕС всього через три роки, як попередньо й розраховували, коли визначали необхідну потужність станції та витрати на кредит.

Андрій зазначає, що СЕС обійшлася приблизно в 4,5 млн грн, з яких більшу частину надав Ощад – майже 3 млн грн, а решта були власні кошти. Отримав підприємець і бонус від місцевої влади – компенсацію частини відсотків за кредитом.

"Окремо отримали від Одеської облдержадміністрації за її програмою компенсацію 5% за кредитом, тому він мені взагалі обходиться у 2% річних", зауважує бізнесмен.

За підрахунками компанії, собівартість продукції за час роботи СЕС знизилася приблизно на 10%, тому вдалося трохи перекрити надмірні витрати на виробництво, коли доводилося працювати на дизель-генераторі.

"Коли генератор працює, то, на жаль, економити ніяк не виходить. Але для нас головне, що тоді ми змогли випускати продукцію. Зупинка – це проблема. Ми не можемо забезпечити людей ні заробітною платнею, ні товаром. І мати це все було вкрай важливим", – пояснює бізнесмен.

ДОВІДКА

За даними Ощаду, обсяг кредитів, виданих за програмою "5-7-9" підприємствам на впровадження власної енергетики та модернізацію виробництва, перевищив 2 млрд грн на понад 500 проєктів сукупною потужністю 80 МВт. На розгляді в банку перебувають заявки на майже 3 млрд грн на фінансування сонячних станцій, маневрової генерації, гідро-, біо- та вітрових електростанцій, а також систем накопичування електроенергії.

З розмови з Андрієм

Кожен підприємець вам скаже, що кредити – це кров для бізнесу. Скільки б грошей в тебе не було, все одно кредити потрібні. Бо підприємець – це людина, яка постійно розвивається, шукає шляхи для росту, для масштабування. Тому і грошей все одно треба більше. Якщо ти зупиняєшся, то ти йдеш назад. Ніколи не зупинятися – це кредо кожного підприємства.

Власник Секо-Пак сьогодні задоволений тим, що свого часу дізнався про кредит на семінарі з енергонезалежності від Агенції регіонального розвитку в Одеській області, а потім швидко оформив його у давнього партнера Ощада. Каже, що забезпеченням кредиту було саме обладнання, а чи не єдиною умовою його отримання – наявність власного внеску.

"У планах компанії – вийти з нинішніх 10% експорту на щонайменше 30-40%. Щоб це було стабільно і надходила валютна виручка. Думаю, у нас все вийде. Зараз свідомо вибрали роботу з програмою "Купуй українське". Тому за наші пакети нараховується кешбек, що дуже важливо. Але нас уже підробляють, тому треба бути уважними", – зазначає підприємець.

КОМЕНТАР ОЩАДУ

"Державна програма "5-7-9" довела свою ефективність у підтримці підприємств, які прагнуть стати енергонезалежними та модернізувати виробництво. Для нас ключове завдання – допомагати бізнесу, який інвестує в сучасні технології, що не лише зменшують витрати, а й підвищують продуктивність та конкурентоспроможність на ринку. Ми бачимо реальні результати: підприємства стають більш стійкими до зовнішніх ризиків і здатні розвивати експортний потенціал", – зазначила член правління, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес Ощадбанку, Наталя Буткова-Вітвіцька.