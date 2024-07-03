Пресрелізи

12:02 03.07.2024

О.Клименко: Ми живемо в еру відповідального та органічного кредитування

2 хв читати

Реклама

АТ «ОТП БАНК» здійснює відповідальне кредитування та враховує інтереси своїх клієнтів, шукаючи індивідуальний підхід до кожного, а з боку позичальників отримує серйозне ставлення до такої співпраці. Про це розповів член правління ОТП БАНК, який опікується розвитком роздрібного бізнесу, Олег Клименко під час Ukrainian Credit Conference (UCC) у Києві.

«Ми живемо в еру відповідального та органічного кредитування. Темп зростання ринку кредитування протягом другого-третього кварталу 2023 року прискорився на 25%. Варто зазначити, що ця позитивна тенденція продовжується. Якщо говорити про розбірне кредитування, то у першу чергу йдеться про кредитні картки та іnstallment. Тобто, про зважене рішення клієнта скористатися можливістю та відповідальне ставлення до виконання умов повернення, що, своєю чергою, робить кредитні ризики більш збалансованими. Я хочу подякувати за такий серйозний підхід до нашого співробітництва», - сказав О.Клименко.

ОТП БАНК постійно розвиває свої сервіси, аби обслуговування клієнтів було максимально швидким та комфортним, а також пропонує зручні кредитні рішення, які дозволяють отримати додаткові кошти на покупки чи на здійснення незапланованих витрат. Для користувачів застосунку OTP Bank UA доступні декілька видів розстрочок: можна обрати товар в магазині чи на сайті партнерської мережі та придбати його в розстрочку, скориставшись «Скибочкою», а можна навпаки – спершу придбати щось, а потім отримати гроші назад на свою картку за рахунок кредитного ліміту. «Сервіс підкріплення в розстрочку має великий попит і ми продовжуємо його активно розвивати», - додав член правління Банку.

О.Клименко також розповів присутнім про Ponova by OTP Bank - маркетплейс, на якому можна придбати у кредит автомобіль з пробігом. Для кожного клієнта у межах цього проєкту є персональний менеджер, а супровід угоди здійснюється Банком. «Ринок авто з пробігом у 8 разів більший за ринок нових автівок. ОТП БАНК розвивав й надалі розвиватиме його. Маємо вже понад 400 партнерів, які займаються продажем авто, і відкриті до співпраці з новими. Автомобіль – це не розкіш, а те, що стало необхідністю для кожної родини у сучасному світі», - додав він.

Організатори конференції - Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній та Finance.ua за підтримки «Мінфін» і SalesDoubler. Участь у заході взяли представники НБУ, банків та великих компаній, а також експерти ринку.

Теги: #отп_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 01.07.2024
Співпраця ОТП БАНК з міжнародними партнерами дає змогу розширити доступ бізнесу до пільгового кредитування - В.Мудрий

Співпраця ОТП БАНК з міжнародними партнерами дає змогу розширити доступ бізнесу до пільгового кредитування - В.Мудрий

18:01 26.06.2024
ОТП БАНК підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

ОТП БАНК підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

17:46 26.06.2024
ОТП БАНК відзначений у конкурсі «Благодійна Україна»

ОТП БАНК відзначений у конкурсі «Благодійна Україна»

09:40 20.06.2024
ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити для посилення енергонезалежності

ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити для посилення енергонезалежності

11:38 05.06.2024
ОТП БАНК постійно розширює можливості кредитних програм для бізнесу, – Алла Бініашвілі

ОТП БАНК постійно розширює можливості кредитних програм для бізнесу, – Алла Бініашвілі

14:00 30.05.2024
ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити з можливістю кешбека до 15%

ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити з можливістю кешбека до 15%

11:07 14.05.2024
ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Кредитна картка чи кредит готівкою: що краще?

Магазин якісних запасних частин за вигідними цінами – Євро Кар Партс

Великі знижки на меблі для ванної кімнати

Як правильно користуватися бойлером для економії електроенергії

Brave CFO Gathering — 2024. Конференція про можливості для бізнесу в Україні, що відновлюється

Olympic Dreams масштабується: в Австрії пройшов кемп з 5 видів спорту для юних атлетів Бучі, Ірпеня та Чернігова

Ukrainian Credit Conference 2024: нові тенденції та виклики

JTI Україна оголосила про додаткові 60 млн доларів інвестицій в економіку України

4 причини купити топпер

ТОП-5 поломок пральних машин. Як уникнути ремонту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА