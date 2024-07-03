О.Клименко: Ми живемо в еру відповідального та органічного кредитування

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АТ «ОТП БАНК» здійснює відповідальне кредитування та враховує інтереси своїх клієнтів, шукаючи індивідуальний підхід до кожного, а з боку позичальників отримує серйозне ставлення до такої співпраці. Про це розповів член правління ОТП БАНК, який опікується розвитком роздрібного бізнесу, Олег Клименко під час Ukrainian Credit Conference (UCC) у Києві.

«Ми живемо в еру відповідального та органічного кредитування. Темп зростання ринку кредитування протягом другого-третього кварталу 2023 року прискорився на 25%. Варто зазначити, що ця позитивна тенденція продовжується. Якщо говорити про розбірне кредитування, то у першу чергу йдеться про кредитні картки та іnstallment. Тобто, про зважене рішення клієнта скористатися можливістю та відповідальне ставлення до виконання умов повернення, що, своєю чергою, робить кредитні ризики більш збалансованими. Я хочу подякувати за такий серйозний підхід до нашого співробітництва», - сказав О.Клименко.

ОТП БАНК постійно розвиває свої сервіси, аби обслуговування клієнтів було максимально швидким та комфортним, а також пропонує зручні кредитні рішення, які дозволяють отримати додаткові кошти на покупки чи на здійснення незапланованих витрат. Для користувачів застосунку OTP Bank UA доступні декілька видів розстрочок: можна обрати товар в магазині чи на сайті партнерської мережі та придбати його в розстрочку, скориставшись «Скибочкою», а можна навпаки – спершу придбати щось, а потім отримати гроші назад на свою картку за рахунок кредитного ліміту. «Сервіс підкріплення в розстрочку має великий попит і ми продовжуємо його активно розвивати», - додав член правління Банку.

О.Клименко також розповів присутнім про Ponova by OTP Bank - маркетплейс, на якому можна придбати у кредит автомобіль з пробігом. Для кожного клієнта у межах цього проєкту є персональний менеджер, а супровід угоди здійснюється Банком. «Ринок авто з пробігом у 8 разів більший за ринок нових автівок. ОТП БАНК розвивав й надалі розвиватиме його. Маємо вже понад 400 партнерів, які займаються продажем авто, і відкриті до співпраці з новими. Автомобіль – це не розкіш, а те, що стало необхідністю для кожної родини у сучасному світі», - додав він.

Організатори конференції - Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній та Finance.ua за підтримки «Мінфін» і SalesDoubler. Участь у заході взяли представники НБУ, банків та великих компаній, а також експерти ринку.