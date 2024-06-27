Пресрелізи

17:59 27.06.2024

У вітчизняному банку розповіли про деталі підписаного «Енергетичного» меморандуму для бізнесу

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Під час «Банківського форуму», який проходив у Києві 25 червня 2024 року, ініціативна група з 17 банків підписала Меморандум щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

В рамках підписаного документа фінустановам – підписантам запропоновано механізм, а також можливі об’єми кредитування мікро, малого, середнього та великого бізнесу. Так, Меморандумом передбачено, що сума позики варіюватиметься залежно від розміру бізнесу: мікро: до 0,5 млн євро, малий: до 1 – 1,5 млн євро, а середній та корпоративний бізнеси можуть претендувати на кредит у розмірі до 10 – 25 млн євро.

Крім того, документом передбачено і валюту позики: для мікро та малого бізнесу – це гривня, а для середнього та корпоративного бізнесів – це гривня та іноземна валюта. Щоправда, останнє можливо за умови здійснення експорту і достатності валютних надходжень для покриття ризиків, зокрема виплат за основною сумою заборгованості за кредитом і відсотками.

Заступниця Голови Правління Sense Bank Олена Зубченко зазначила, що підписаний Меморандум не тільки допоможе бізнесу подолати енергетичну кризу, а й зміцнить енергосистему України.

«Енергетична система України наразі, напевно, чи не найобговорюваніша тема у суспільстві. Стабілізаційні відключення діють по всій країні, в деяких областях населення і бізнес можуть залишатися без живлення до 10 – 12 годин на добу. Гостра необхідність підприємців у додатковому кредитуванні для підвищення енергоефективності та вдоволення потреб у генерації енергетичних потужностей спонукала Sense Bank долучитись до підписання Меморандуму. Цей документ стане дорожньою картою для всього банківського сектору та допоможе напрацювати такі необхідні механізми підтримки бізнесу. Ба більше, це ще один крок у напрямі зміцнення всієї енергетичної сфери України», - заявила Олена Зубченко.

Нагадаємо, що Sense Bank – це системно важливий банк, 100 відсотків акцій якого належить державі Україна в обличчі Міністерства фінансів України.

Теги: #sense_bank #банківський_форум #олена_зубченко #кредитування

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