ОТП БАНК відзначений у конкурсі «Благодійна Україна»

АТ «ОТП БАНК» отримав відзнаку в номінації «Благодійність іноземного бізнесу» Національного конкурсу «Благодійна Україна-2023». Урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів відбулася у Києві.

«Найважливіший мотив для кожного благодійника – можливість змінити світ на краще: зробити його більш затишним і безпечним місцем для дітей, надати медикам обладнання, яким вони лікуватимуть сотні й тисячі пацієнтів, підтримати людей, які через війну чи злочини екоциду втратили усе, однак не втратили надію, популяризувати знання, допомагати обдарованій молоді, дарувати книжки малечі. Усе це робить ОТП БАНК — через прямі благодійні перекази, волонтерство наших працівників, збори у межах благодійної програми OTP Bank Helps Ukraine. Внесок ОТП Групи в Україні з 24 лютого 2022 року по сьогодні в допомогу державі та українцям склав уже понад 174 млн грн», - зазначила team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК Леся Сирота на церемонії вручення відзнаки.

У межах OTP Bank Helps Ukraine втілюється у життя низка важливих проєктів. Зокрема, спільно з АТ «Укрзалізниця» та БФ «Благомай» Банк організовує літній табір OTP Kids Camp у Будапешті, де понад 100 маленьких українців, які є дітьми військовослужбовців, ВПО, дітьми-сиротами, мешканцями прифронтових територій, матимуть змогу оздоровитися та отримати повну підтримку, у тому числі й психологічну. Мета кемпу – надати їм ресурс, щоб протидіяти травматичним наслідкам війни, підвищити стресостійкість у нових умовах.

Банк активно підтримує Superhumans Center – некомерційний проєкт, що займається протезуванням, складною реконструктивною хірургією, реабілітацією та психологічною підтримкою українців, які отримали травми через війну. Загальна сума коштів, які ОТП БАНК вже перерахував центру, становить понад 31, 5 млн грн.

Благодійні та волонтерські організації, великі фонди, бізнес, громадські ініціативи, фізичні особи та волонтери цьогоріч для участі у Національному конкурсі «Благодійна Україна» подали 1604 заявки.

Національний конкурс «Благодійна Україна» — щорічний всеукраїнський конкурс з відзначення найкращих благодійників і найбільш ефективних благодійних ініціатив у державі. Заснований 2012 року Асоціацією благодійників України.