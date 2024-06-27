Пресрелізи

11:55 27.06.2024

KIEF TALKS: Захист прав українських підприємців та інвесторів

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Запрошуємо долучитись до KIEF TALKS на тему «Захист прав українських підприємців та інвесторів».

Найбільші глобальні іноземні інвестори готові долучитись до післявоєнної відбудови України за умови антикорупційних реформ. Більшість глобальних бізнес-лідерів готові співпрацювати з Україною після війни.

Однак вони вважають впровадження найкращих світових антикорупційних нормативів ключовим для залучення інвестицій. Проте війна триває, і Україні вже зараз потрібні додаткові кошти. Для цього необхідно захистити локальних інвесторів, які вже присутні на ринку і готові брати на себе воєнні ризики та додатково інвестувати за сприятливих умов. Це допоможе підтримати економіку. Під час панельної дискусії обговоримо ключові проблеми, з якими стикаються інвестори в Україні, та розглянемо можливі шляхи покращення інвестиційного клімату.

СПІКЕРИ:

• Юлія Свириденко, Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України (очікуємо на підтведження)

• Андрій Пащук, Заступник Директора Бюро економічної безпеки України

• Руслан Магомедов, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

• Роман Ващук, Бізнес-омбудсмен в Україні

• Олександр Комаров, Президент компанії Київстар

• Олександр Соколовський, Засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»

• Представник Офісу Генерального прокурора України

МОДЕРАТОР: Тарас Козак, Засновник та президент інвестиційної групи УНІВЕР

Дата: 3 липня

Час: 17:00-19:00

Початок реєстрації та Welcome Drink о 16:00

Місце проведення повідомимо після реєстрації

Реєстрація обов’язкова за посиланням: https://forms.gle/xeGYnTBSR9NiXXSp8

Кількість місць обмежена

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

Теги: #kief_talks #форум #конференція

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