KIEF TALKS: Захист прав українських підприємців та інвесторів
Запрошуємо долучитись до KIEF TALKS на тему «Захист прав українських підприємців та інвесторів».
Найбільші глобальні іноземні інвестори готові долучитись до післявоєнної відбудови України за умови антикорупційних реформ. Більшість глобальних бізнес-лідерів готові співпрацювати з Україною після війни.
Однак вони вважають впровадження найкращих світових антикорупційних нормативів ключовим для залучення інвестицій. Проте війна триває, і Україні вже зараз потрібні додаткові кошти. Для цього необхідно захистити локальних інвесторів, які вже присутні на ринку і готові брати на себе воєнні ризики та додатково інвестувати за сприятливих умов. Це допоможе підтримати економіку. Під час панельної дискусії обговоримо ключові проблеми, з якими стикаються інвестори в Україні, та розглянемо можливі шляхи покращення інвестиційного клімату.
СПІКЕРИ:
• Юлія Свириденко, Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України (очікуємо на підтведження)
• Андрій Пащук, Заступник Директора Бюро економічної безпеки України
• Руслан Магомедов, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України
• Роман Ващук, Бізнес-омбудсмен в Україні
• Олександр Комаров, Президент компанії Київстар
• Олександр Соколовський, Засновник групи компаній «Текстиль-Контакт»
• Представник Офісу Генерального прокурора України
МОДЕРАТОР: Тарас Козак, Засновник та президент інвестиційної групи УНІВЕР
Дата: 3 липня
Час: 17:00-19:00
Початок реєстрації та Welcome Drink о 16:00
Місце проведення повідомимо після реєстрації
Реєстрація обов’язкова за посиланням: https://forms.gle/xeGYnTBSR9NiXXSp8
Кількість місць обмежена
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