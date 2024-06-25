УВКБ ООН проводить реконструкцію місця тимчасового проживання для внутрішньо переміщених людей у Дніпрі

Підтримуючи комплексну реконструкцію центрів тимчасового проживання, УВКБ ООН допомагає створити кращі умови для ВПО, які живуть у місцях компактного проживання, у тому числі для багатьох людей, які змушені були евакуюватися з районів з підвищеним ризиком для безпеки.

25 червня 2024

© UNHCR

Дніпро, 25 червня 2024 р. – Завтра в місті Дніпро відбудеться урочисте відкриття нещодавно відремонтованого центру тимчасового перебування, який пропонує покращені умови проживання для 88 внутрішньо переміщених людей, які були вимушені покинути свої домівки після повномасштабного російського вторгнення.

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, провело капітальний ремонт приміщення, розташованого в гуртожитку «Дніпровської академії неперервної освіти». Були замінені вікна, відремонтовані кімнати та місця загального користування, відремонтовано системи водопостачання, каналізації та опалення, встановлено ліфт для забезпечення доступу для осіб з інвалідністю.

Ремонт місць компактного проживання та створення нових спальних місць залишається одним із пріоритетів для УВКБ ООН, оскільки понад два роки після початку повномасштабної війни понад 85 тисяч вимушено переміщених осіб продовжують проживати у місцях компактного проживання. Вони є одними з найбільш уразливих груп і включають людей похилого віку, людей з інвалідністю, сім’ї з кількома дітьми та внутрішньо переміщених осіб з дуже низьким рівнем доходу – і тому вони є пріоритетом для гуманітарних програм УВКБ ООН.

У Дніпропетровській області проживає близько 500 тис. переміщених людей, що відносить її до регіонів, де проживає найбільша кількість ВПО в країні. Оскільки ситуація з безпекою вздовж лінії фронту залишається нестабільною, багато евакуйованих шукають безпеки саме в цьому регіоні, часто перебуваючи у приміщеннях, які не обладнані для тривалого проживання.

Для підтримки місцевої влади УВКБ ООН до кінця 2024 року завершить комплексний ремонт ще шести центрів тимчасового проживання у Дніпропетровській, Полтавській та Вінницькій областях. Це допоможе забезпечити належні умови проживання для понад 1000 внутрішньо переміщених людей, у тому числі тих, хто змушений покинути свої домівки через евакуацію з районів, де посилилися військові дії.

Ремонт виконується з чітким наміром забезпечити функціональність приміщень після закінчення війни та коли тимчасове житло для переміщених осіб більше не буде потрібно. Більшість приміщень розташовані в навчальних закладах, тому модернізовані корпуси слугуватимуть майбутнім поколінням.

«З перших днів повномасштабної війни ми підтримували людей, які рятувались з районів, які піддавались атакам, допомагаючи їм отримати доступ до безпечного і комфортного тимчасового житла у приймаючих громадах. Оскільки десятки тисяч людей залишаються в місцях компактного проживання, і багато з них не мають житла, куди можна повернутися, і засобів, щоб виїхати з цих центрів, вкрай важливо забезпечити їм можливість жити в гідних умовах. Ремонтуючи ці заклади, ми одразу покращуємо добробут мешканців та створюємо більше спальних місць для переміщених людей», – каже Кароліна Ліндхольм Біллінг, Представниця УВКБ ООН в Україні.

«Вдячні УВКБ ООН та його партнерам за послідовну і своєчасну допомогу мешканцям області та внутрішньо переміщеним особам. Дніпропетровська ОВА, міжнародні партнери, благодійники докладають максимум зусиль, щоб допомогти новим мешканцям області адаптуватися та інтегруватися до приймаючих громад. В Дніпропетровській області наразі більше 100 місць тимчасового проживання для ВПО – деякі потребують покращення умов проживання. Такі проекти реконструкцій є надважливими та необхідними. Спільно з нашими партнерами продовжуватимемо роботу у цьому напрямку», зазначив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

З початку повномасштабного російського вторгнення УВКБ ООН разом з партнерами провели будівельні роботи в 228 місцях компактного проживання та об’єктах тимчасового перебування по всій Україні, зосереджуючись на регіонах, де проживає найбільша кількість переміщених людей. Це включає як капітальний ремонт, так і менші відновлювальні роботи, наприклад, забезпечення функціональності систем електрики, водопостачання та опалення, заміну вікон та ремонт приміщень загального користування.

Загалом у 2022 році допомогу від УВКБ ООН отримали понад 153 000 людей, які проживають у місцях компактного проживання, а у 2023 році – понад 99 000. Допомога окрім ремонту, включала забезпечення предметами першої необхідності, побутовою технікою, різними послугами та допомогу в підготовці до зими. УВКБ ООН також працює над пошуком альтернативних і більш довгострокових рішень щодо житла для переміщених людей, щоб вони могли переселятися з місць компактного проживання, не призначених для довгострокового перебування.

Програми УВКБ ООН та робота по всій Україні, в тому числі в місцях компактного проживання, можливі завдяки щедрій підтримці урядів та приватних донорів, таких як Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Франція, Норвегія та Японія, які представляють п’ятірку найбільших донорів для заходів реагування УВКБ ООН в Україні.

Контакти для ЗМІ:

Тетяна Курас, тел. +38 098 576 28 44, [email protected]

Елізабет Хаслунд, тел. +380 95 239 0072, [email protected]