Безкоштовні онлайн-курси англійської мови від Гончаренко центру

У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким закріплюється статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також закон визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською. Відповідно до нових положень, відтепер іноземну мають знати держслужбовці, військові офіцерського складу, які служать за контрактом, поліціянти середнього та вищого складу, прокурори, працівники митної та податкової служб тощо. Також цей закон сприяє застосуванню англійської мови у сферах культури, освіти, транспорту й охорони здоров’я. Зокрема, він стимулює прокат фільмів іноземною.

Тож знання англійської для українців (принаймні для частини) точно необхідне. Опанувати мову можна, займаючись самостійно. Однак зазвичай це довго та часто неефективно. Без чіткої програми й наставника важко підтримувати регулярність і послідовність у навчанні. Звісно, краще опановувати англійську з репетитором чи на курсах, однак не всім українцям це може бути по кишені. Якщо у вас немає змоги оплачувати заняття з викладачем, приєднуйтеся до групових уроків у Гончаренко центрі.



Безкоштовні онлайн курси англійської мови для українців

Освітньо-культурна мережа Гончаренко центр пропонує чудову можливість для всіх українців – вивчення англійської мови безкоштовно. Переваги курсів від Гончаренко центру:

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● Курси для різних рівнів. У Гончаренко центрі є заняття для початків і тих, хто вже має певні знання.

Під час безплатних уроків англійської мови ви отримаєте доступ до різноманітних навчальних матеріалів з граматики, лексики, фонетики тощо. Також ви матимете можливість практикувати розмовні навички. Кожен онлайн урок англійської мови розроблений із застосуванням інтерактивних методів й актуальних програм. Заняття проходять у форматі вебінарів, під час яких студенти можуть активно брати участь у навчальному процесі, ставити питання й виконувати завдання в режимі реального часу.



Безкоштовний курс англійської мови: як записатися

Щоб записатися на онлайн-уроки англійської мови, вам потрібно:

Перейти на сайт всеукраїнської мережі. Вибрати розділ «Гончаренко центр онлайн». Клікнути на курс «Англійська для дітей і дорослих». Заповнити коротку форму, вказавши свої контактні дані.

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