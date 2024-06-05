Пресрелізи

17:35 05.06.2024

Клацніть посилання та придбайте товар: кіберполіція попереджає про шахраїв

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Зловмисники надсилають у популярних месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку. Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі шляхом їх купівлі та подальшого продажу на вже підконтрольному аферистам сайті.

Люди, які погодилися на таку "роботу", отримували завдання від аферистів, за виконання яких зловмисники обіцяли платити гроші.

На перших етапах для подальшого залучення в схему громадяни дійсно могли отримувати невеликі виплати на свої банківські картки. Але для продовження роботи шахраї вимагали зареєструватися на підконтрольному зловмисникам сайті і здійснювати купівлю-продаж товарів за інструкціями "менеджерів".

Щоби купити товар, потерпілі мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи власні кошти на вказані аферистами банківські картки фізичних осіб.

Для виводу коштів зловмисники вимагали від громадян повторних перерахувань коштів на підконтрольні банківські картки. Такий алгоритм продовжувався, доки жертви не розуміли, що мають справу з аферистами.

Навіть якщо ви вже обізнані про таку "схему", не слід намагатися отримати гроші від зловмисників навіть на перших етапах – будь-яке спілкування з ними це ризик втратити свої заощадження.

Також, звертаємо увагу на небезпеку переходу за сумнівними посиланнями та введення на таких ресурсах своїх персональних і банківських даних. Зловмисники, які отримують ці дані, можуть використовувати їх для викрадення коштів з ваших рахунків.

Будьте обережні, перевіряйте інформацію і не дайте шахраям ввести вас в оману. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, негайно повідомте про це кіберполіцію.

Крім того, як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві – майор поліції Олег Дубіна, війна відбувається не лише за територіальну цілісність України, а й на інформаційному фронті. Тож пропонуємо небайдужим громадянам залучитись до соціального проєкту Брама(https://t.me/+HtXlp5KSswNlYzNi).

Діяльність проєкту Брама направлена на захист медіа простору  від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації,  протиправного та забороненого контенту. Також, метою проєкту є покращення медіа-грамотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет.

Основні цілі:

  • Знищення російських осередків в Інтернеті
  • Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі
  • Протидія наркотикам та шахрайству
  • Навчання та тренінги з кібергігієни
  • Просвіта населення щодо інформаційної гігієни
  • Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції

ЯКЩО ТИ НЕ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВОЇМИ СИЛАМИ АБО ФІНАНСАМИ, ТО ТИ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВІЙ ЧАС! https://t.me/+HtXlp5KSswNlYzNi

 

 

Теги: #шахраї #шахрайство #кіберполіція

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