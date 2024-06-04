Заява Фонду братів Мкртчан

Ідея створити благодійний фонд визрівала у нашій родині довго. Ми реалізували низку соціальних ініціатив перед тим, як у липні 2021-го офіційно зареєстрували Фонд. Засновником став Едуард Мкртчан, який виявив лідерство і готовність уособлювати команду.

Ми впроваджували соціальні та технологічні інновації, підтримували вразливі категорії громадян, сприяли розвитку культури, спорту і краєзнавчої ідентичності. До початку повномасштабної війни реалізували низку проєктів і мали масштабні плани на майбутнє.

Все змінилося 24 лютого 2022 року… Але ми адаптувалися до нових реалій. Із першого дня війни разом з міжнародними партнерами з гуманітарних місій забезпечуємо людей на прифронтових територіях продуктами та життєво важливими товарами. А громади – будівельними матеріалами, медичним обладнанням, автомобілями швидкої допомоги. Передали тисячі пічок, сотні генераторів, десятки машин і систем очистки води. Офіційні видатки Фонду на благодійність з літа 2022-го и до сьогодні склали майже 90 млн гривень.

У березні 2022-го Едуард Мкртчан вступив до сил оборони України. Але ще більше двох років координував команду і програми Фонду.

Наразі відчуваємо необхідність удосконалити систему управління Фонду. З огляду на плани масштабувати проєкти ми стали Благодійним Фондом братів Мкртчан.

Нова назва відповідає дійсності, оскільки із самого початку Фондом опікувалися усі троє братів – Едуард, Рафаель та Арам. Але публічна відповідальність покладалася саме на Едуарда. Тепер фокусуємося на усій родині.

Фонд братів Мкртчан нарощуватиме активність до національного рівня і надаватиме підтримку громадам і мешканцям з різних регіонів, що постраждали від війни