Київстар ТБ транслюватиме «Євробачення-2024» у вільному доступі

Перший півфінал “Євробачення 2024” транслюватиметься наживо 7 травня о 22.00 на телеканалі Суспільне Культура. Переглянути його можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ без додаткової плати незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера.

Вже у вівторок українці зможуть вболівати за дует alyona alyona & Jerry Heil у півфіналі "Євробачення-2024". Ще з моменту Нацвідбору пісня Teresa & Maria заполонила головні музичні чарти України. Режисеркою виступу українських представниць стала Таня Муіньо, яка знімає кліпи світовим зіркам першої величини.

Саме 7 травня ми дізнаємось, чи пройдуть українські співачки у фінал Євробачення.

Подія транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура. Київстар ТБ надає вільний доступ для авторизованих користувачів. Щоб авторизуватись потрібно просто ввести свій номер телефону у відповідному полі. Після трансляції глядачі можуть переглянути подію також і в записі на платформі.

До слова, переглядати контент на Київстар ТБ з одного акаунту можна одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці.

Голосування відбудеться на декількох платформах:

● у мобільному застосунку Eurovision Song Contest, який доступний для ОС Android, iOS або Windows. У додатку зможуть голосувати глядачі із країн, які не беруть участь у півфіналі;

● по телефону та/або SMS можуть віддати свій голос країни-учасники за номерами, що будуть оголошені під час трансляції;

● на сайті esc.vote можуть проголосувати країни, які не беруть участь.

Цьогоріч головний пісенний конкурс Європи пройде у місті Мальме, що у Швеції. У першому півфіналі, окрім України, також виступлять Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.

Більше новин про поповнення відеобібліотеки Київстар ТБ українськими та світовими фільмами, серіалами та шоу у Telegram-каналі «Кіно для ТБ»

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нарахоє понад 400 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua