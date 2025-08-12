Трейлер драмеді «Вітя» вже в мережі — прем’єра 1 вересня на Київстар ТБ

У цей день глядачі побачать перший original-серіал «Вітя» від платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Напередодні виходу стрічки творці представили офіційний трейлер, який дає ближче познайомитися з героєм, атмосферою серіалу й настроєм історії.

Сюжет серіалу розповідає про молодого автослюсаря Вітю з міста Лубни, який мріє стати психологом. Без профільної освіти, але з щирим бажанням допомагати людям, він починає консультувати клієнтів прямо на СТО, порівнюючи людську психіку з будовою автомобіля. Його незвичний підхід привертає увагу — Вітя стає місцевою знаменитістю. Подальший шлях героя визначає ключове питання: залишитися у рідному місті чи спробувати реалізувати свій потенціал у столиці.

«Історія Віті з самого початку мені здавалася особливою — чесною, трохи наївною, але дуже живою. Ми з командою дуже хотіли розповісти її ширше — і от тепер це стало можливим. Для мене цей проєкт — про щиру, вперту віру в себе. І я дуже хочу, щоб вона передалася глядачам», — коментує Віктор Дуфинець, актор, співавтор проєкту.

Серіал створено на основі однойменного короткометражного фільму режисера Максима Сусіди — його дипломної роботи в Українській Кіношколі. Фільм отримав відзнаку на Eastern European Short Film Awards, а також був номінований на фестивалі Mykolaichuk OPEN. Повнометражна адаптація зберігає атмосферу короткого метра, розширюючи історію та додаючи нових сюжетних ліній. Виробництвом серіалу займається FILM.UA Group на замовлення Київстар ТБ.

«“Вітя” — це серіал, який поєднує гумор і глибину, легкість і справжність. Ми в Київстар ТБ прагнемо показувати історії, які близькі українському глядачеві — з героями, у яких можна впізнати себе, і з темами, що справді хвилюють. Цей проєкт — ще один крок у нашій стратегії підтримки локального контенту, який має сенс і характер», — коментує Павло Рибак, СЕО Київстар ТБ.

«Вітя» — один із перших кроків Київстар ТБ у створенні власного контенту. Платформа інвестує в якісне українське виробництво, підтримує молодих творців і відкриває нові обличчя — як перед камерою, так і за кадром. Це історія про віру в себе, вміння слухати та розуміти інших — і водночас приклад того, яким може бути сучасне українське серіальне виробництво.

Нагадаємо, що офіційним саундтреком до серіалу стала пісня «По-любому все буде кльово» у виконанні гурту Adam та співачки KOLA — легка, мелодійна й щира композиція, що точно передає настрій історії.

Чекайте премʼєру драмеді «Вітя» 1 вересня 2025 року та стежте за новинами проєкту на офіційній сторінці серіалу в Instagram.

Творча команда:

Автор ідеї, режисер, співавтор — Максим Сусіда

Сценаристка — Катерина Холоденко

Співавтор, виконавець головної ролі — Віктор Дуфинець

Продюсерка — Альона Тимошенко

Виконавча продюсерка — Ярина Фостяк

Оператор-постановник — Сергій Грабльов

Довідка:

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем'єрні покази проєктів.