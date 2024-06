Київстар ТБ для всіх: кому доступна платформа та що на ній з’явилось у травні

У травні платформа кіно та телебачення поповнила VOD-бібліотеку світовими та українськими новинками, а також транслювала наживо дві великі події з реслінгу. Нагадаємо, що дивитись контент на платформі можуть абоненти будь-якого оператора або інтернет-провайдера. Для цього потрібно встановити Київстар ТБ на будь-який пристрій та авторизуватись за допомогою номеру телефону.

Серед поширених запитань про Київстар ТБ: «Чи можна користуватись сервісом, якщо ви не є абонентами мобільного та фіксованого зв’язку від Київстар?» Так, можна! Будь-який глядач може зайти на платформу та переглянути контент, навіть якщо не є абонентом Київстар. У 2019 році Київстар у партнерстві з 1+1 media створили платформу кіно та телебачення Київстар ТБ для користувачів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Саме тому для більшого розуміння щодо функціоналу та можливостей платформи, Київстар ТБ створила серію коротких відеороликів, де розвінчує міфи про сервіс. У першій серії міфів, головний герой Київстар ТБ – Робот Домі розповідає, що контент можна дивитись користувачам будь-яких інтернет-провайдерів.

На Київстар ТБ завжди є щось нове, а саме контент українського та зарубіжного виробництва як для дорослих, так і для дітей.

Наприклад, у травні глядачам стали доступні світові та українські новинки, зокрема:

Фільм «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» – стрічка 2024-го року з’явилась у легальному доступі одразу після кінопрокату. Дивіться історію примирення Ґодзілли та Конґа задля протистояння злу, що загрожує людству, тепер і на Київстар ТБ.

Мультфільм «Під набережною» – комедійний мультфільм 2023 року від Paramount. Добрий сюжет про історію життя крабів не залишить байдужим всю родину.

Фільм «Дон Жуан із Жашкова» – український комедійний фільм, який вийшов у прокат 2024-го року. На глядачів чекають пригоди київського фотографа родом із Жашкова, краєвиди українських Карпат, історія кохання і не тільки.

Фільм «Омен: Початок» – приквел культового горор-фільму який одразу після показів в кінотеатрах став доступним до перегляду на Київстар ТБ.

Також, у травні платформа наживо транслювала 2 великих шоу WWE: Backlash France та King and Queen of the Ring. Всі трансляції доступні також у записі на платформі кіно та телебачення.

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа нараховує понад 400 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua