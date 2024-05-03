Пресрелізи

15:16 03.05.2024

До Великодня Київстар ТБ надає вільний доступ до платформи

2 хв читати

Реклама

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ до 5 травня 2024 року надає вільний доступ до контенту платформи, щоб українці змогли легально переглянути фільми, серіали чи шоу в колі родини під час Великодніх свят.

Пропозиція доступна для всіх нових та поточних користувачів Київстар ТБ. Щоб переглядати контент без додаткової плати, потрібно авторизуватись на Київстар ТБ. Доступ та користування платформою кіно та телебачення можливі для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

У VOD-бібліотеці вся родина завжди знайде для себе щось нове. Загалом глядачі можуть переглянути понад 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу та 400 телеканалів.

Для найменших глядачів Київстар ТБ пропонує багато дитячого контенту, а щоб батьки не хвилювались, можна активувати Дитячий профіль, який фільтрує контент за віковим обмеженням для дітей до 8 років та обмежує показ реклами. Для поціновувачів спорту, окрім телеканалу для фанатів українського футболу – УПЛ ТБ, нещодавно платформа розпочала ексклюзивно транслювати реслінг, коментаторами якого стали легендарні Сергій Новак та Олександр Бєлкін.

У квітні на Київстар ТБ з’явився також контент від Amazon з українською озвучкою, що доступний за підпискою, ексклюзивно серед усіх українських ОТТ-сервісів.

Слідкувати за новими українськими та світовими бестселерами та новинками, що з’являються на Київстар ТБ, можна в Telegram-каналі “Кіно для тебе”.

Для зручності на платформі з одного акаунту можна одночасно переглядати різний контент на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці. Це дозволяє усій родині дивитись фільми, мультфільми та телеканали за вподобаннями на зручному девайсі.

Пропозиція доступу до Київстар ТБ без додаткової плати не поширюється на контент категорії «Покупка». Нагадуємо, що контент за покупкою – вимога правовласників, тому зустріти платний контент можна на усіх ОТТ-сервісах.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 400 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

Теги: #київстар_тб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 05.04.2024
Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме реслінг українською

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме реслінг українською

10:35 08.03.2024
Розширений доступ до Київстар ТБ та добірка фільмів, що натхненні здобутками жінок

Розширений доступ до Київстар ТБ та добірка фільмів, що натхненні здобутками жінок

17:06 02.02.2024
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 буде доступний на Київстар ТБ

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 буде доступний на Київстар ТБ

15:42 21.12.2023
"Київстар" надав користувачам безкоштовний доступ до "Київстар ТБ"

"Київстар" надав користувачам безкоштовний доступ до "Київстар ТБ"

13:15 08.04.2022
IT-курси, підприємництво та багато цікавого для дітей: Київстар ТБ розширив освітній контент

IT-курси, підприємництво та багато цікавого для дітей: Київстар ТБ розширив освітній контент

10:49 04.11.2021
Ще більше контенту на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ

Ще більше контенту на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Креативна рекламна кампанія для мережі Сільпо від агенції Promodo

125 млн грн кредитних лімітів: як користуються карткою АТБ від Sense Bank

NOVUS став кращим роботодавцем в сфері українського ритейлу за версією Forbes та robota.ua

Охолоджуючі та освіжаючі новинки від Yogoda: літні коктейлі для спекотних днів

LOBBY CLUB допоможе Стус.Центру створити мультимедійну експозицію та англомовну версію сайту

Фільм "THE CHOICE" виробництва KALYNA FILM, який здобув перемогу на Міжнародному жіночому кінофестивалі в Торонто, стає резонансною подією у світі

Безоплатна юридична допомога для ВПО: перелік ініціатив та організацій

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 10 – 12 травня

125 млн грн кредитних лімітів: як користуються карткою АТБ від Sense Bank

Рішення BIMEX Ukraine для захисту кіберпериметру установ та організацій МОЗ України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА