До Великодня Київстар ТБ надає вільний доступ до платформи

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Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ до 5 травня 2024 року надає вільний доступ до контенту платформи, щоб українці змогли легально переглянути фільми, серіали чи шоу в колі родини під час Великодніх свят.

Пропозиція доступна для всіх нових та поточних користувачів Київстар ТБ. Щоб переглядати контент без додаткової плати, потрібно авторизуватись на Київстар ТБ . Доступ та користування платформою кіно та телебачення можливі для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

У VOD-бібліотеці вся родина завжди знайде для себе щось нове. Загалом глядачі можуть переглянути понад 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу та 400 телеканалів.

Для найменших глядачів Київстар ТБ пропонує багато дитячого контенту, а щоб батьки не хвилювались, можна активувати Дитячий профіль, який фільтрує контент за віковим обмеженням для дітей до 8 років та обмежує показ реклами. Для поціновувачів спорту, окрім телеканалу для фанатів українського футболу – УПЛ ТБ, нещодавно платформа розпочала ексклюзивно транслювати реслінг, коментаторами якого стали легендарні Сергій Новак та Олександр Бєлкін.

У квітні на Київстар ТБ з’явився також контент від Amazon з українською озвучкою, що доступний за підпискою, ексклюзивно серед усіх українських ОТТ-сервісів.

Слідкувати за новими українськими та світовими бестселерами та новинками, що з’являються на Київстар ТБ, можна в Telegram-каналі “Кіно для тебе”.

Для зручності на платформі з одного акаунту можна одночасно переглядати різний контент на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці. Це дозволяє усій родині дивитись фільми, мультфільми та телеканали за вподобаннями на зручному девайсі.

Пропозиція доступу до Київстар ТБ без додаткової плати не поширюється на контент категорії «Покупка». Нагадуємо, що контент за покупкою – вимога правовласників, тому зустріти платний контент можна на усіх ОТТ-сервісах.

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 400 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua