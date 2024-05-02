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17:16 02.05.2024

Безоплатна юридична допомога для ВПО: перелік ініціатив та організацій

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З початком повномасштабної війни майже три мільйони українців були змушені покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. Їхній переїзд часто супроводжувався втратою житла, майна, джерел доходу, тож ці люди як ніхто потребують правової підтримки. Зібрали добірку ініціатив та організацій, які надають безкоштовну юридичну допомогу переселенцям. 

Безкоштовна гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО від Гончаренко центрів

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців. Тут надають передусім первинну юридичну допомогу: консультації та надання правової інформації. В окремих випадках юристи центру допомагають із підготовкою адвокатського запиту, складанням заяви, ініціюванням депутатського звернення, наданням інших послуг. Гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО працює за номерами +380674282864 та +380501078883 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Платформа Edopomoha.org для переселенців

ВПО можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу на цифровій платформі Edopomoha.org, яку розробила міжнародна організація DRC (Данська рада у справах біженців). Платформа містить відповіді на найпоширеніші юридичні питання, аналітичні матеріали й інформаційні відео. Також на сайті наведено перелік юристів, які можуть безкоштовно консультувати онлайн та офлайн. Для отримання консультацій потрібно зареєструватися, використовуючи електронну адресу, та записатися на безоплатну консультацію у зручний для вас час.

Юридична допомога ВПО та постраждалим від воєнних дій від БФ «Право на захист»

Юристи Благодійного фонду «Право на захист» надають безоплатні консультації з питань, пов'язаних із вимушеним переміщенням та юридичним захистом постраждалих від воєнних дій. Юридичну допомогу можна отримати з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00 за номером телефону (093) 507 50 90. Також доступні індивідуальні онлайн-консультації з юристами фонду — для цього слід заповнити форму за посиланням. 

Консультації від Системи безоплатної правничої допомоги 

Система безоплатної правничої допомоги консультує та надає юридичну інформацію внутрішньо переміщеним особам, представляє їхні інтереси у суді та інших державних органах, а також допомагає скласти документи для звернення до суду. Звернутися по допомогу можна в контактний центр за телефоном 0 800 213 103, або в Telegram за номером: +38 (067) 721 31 03. Ознайомитися з усіма доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги можна за цим посиланням. 

Безоплатна юридична допомога від програми «Єднання заради дії»

Програма «Єднання заради дії», що направлена на інтеграцію ВПО у приймаючі громади, надає безоплатні юридичні консультації з різних питань, зокрема відновлення втрачених документів, отримання пенсії на новому місці проживання, виплат на дитину, тимчасового житло для ВПО та багато іншого. Для отримання допомоги достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням, після чого з вами зв’яжуться юристи. 



 

Теги: #впо #юридична_допомога

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