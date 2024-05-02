Зелений квітень: місяць важливих екоініціатив у торговельних комплексах Arricano

Arricano разом із партнерами і ком’юніті торговельних центрів цьогоріч продовжила традицію прибирання, покращення та озеленення міст України. У квітні провідний девелопер разом із спільнотою ТРК "Проспект" висадив у київському парку "ДШК" катальпи, бузок, а також кущі форзиції й спіреї та розширив зелену територію, на якій минулого року з’явились понад 70 зелених насаджень від Arricano. Соціальновідповідальні компанії-партнери підтримали добру ініціативу, зокрема JYSK, Auchan Україна, DECATHLON долучилися до згуртованого прибирання території парку й озеленення Києва. Відвідувачі ТРК, студенти та викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету фізичного виховання і спорту України також взяли участь у плоггінг-естафеті та лише за декілька годин зібрали в парку понад 140 кг сміття.

Крім цього, ТРК "Проспект" підготував: спортивні тренування зі степ-аеробіки, тренінг із силових вправ, майстер-класи із сучасних танців та флешмоб "Ритм серця" від НУФВСУ, jumping fitness від Sport life тощо. І діти, і дорослі активно провели вихідні на свіжому повітрі та зробили важливий внесок у благоустрій рідного міста.

Другий рік поспіль ТРК "Проспект" та ТРЦ "РайON" організовують GREENCROSSING – обмін кімнатними рослинами, аби дати друге життя зеленим насадженням. Торговельні комплекси надали таку можливість для тих, хто зараз переїжджає, звільняє простір в кімнаті або ж хоче нову рослинку. За умовами обміну всі охочі могли принести вазони й віддати їх у добрі руки або ж обрати на заміну інший від учасників ініціативи чи партнерів – супермаркета "Сільпо" у ТРЦ "РайON", гіпермаркета Auchan Україна у ТРК "Проспект".

ТРЦ "РайON" спеціального до Дня Землі спільно з IT STEP Academy створив VR-зону з інтерактивом про екосистему планети Земля, діти навчилися вирощувати мікрогрін під час майстер-класу від партнерів заходу й зможуть повторити це вдома з батьками, а ще маленькі відвідувачі дізналися більше про збереження природи та навколишнього середовища завдяки ляльковій виставі.

Крім цього, у межах зеленого квітня ТРЦ "РайON" організував велосипедний та піший екочеленджі, які викликали велику зацікавленість серед містян. Учасники змагання мали пройти квест, виконати завдання й дістатися фінішу, найспритніші отримали подарунки від партнерів екоініціатив, а також фірмові екошопери й green-планери від ТРЦ "РайON".

Впродовж всього квітня ТРЦ "РайON" спільно з українським рухом "Батарейки, здавайтеся!" збирали відпрацьовані акумулятори й батарейки, які організація відправить на переробку закордон. Разом із БФ "О.В.Е.С" ТРЦ "РайON" та ТРК "Проспект" ініціювали збір пластикових кришечок – це чудова можливість зменшити кількість пластику, який ми викидаємо, до того ж, усі кришечки будуть перероблені, а зібрані кошти благодійний фонд спрямує на закупівлю безпілотників українського виробництва.

13 квітня ТРК CITY MALL об'єднав зусилля ком’юніті торговельного центру, студентів та викладачів Запорізької політехніки спільно з Районною адміністрацією Запорізької міської ради по Олександрівському району для благоустрою Запоріжжя. Разом учасники взяли активну участь у весняній Толоці Festival 2.0, прибрали сміття та навели лад на території зеленої зони Прибережної автомагістралі та вздовж річки Дніпро у Олександрівському районі міста.

ТРК "Сонячна Галерея" разом з Ukrainian Bike Family та ГО "Об'єднання відповідальних громадян" 20 квітня згуртував криворіжців на “Великій толоці” до Дня довкілля й заохотив мешканців міста спільними зусиллями прибрати балку Калетіна й активно провести час у торговельному комплексі, відпочити та отримати подарунки. Під час прибирання території зібрано велику кількість сміття, що ледве помістилася у вантажівку-п'ятитонник. IT STEP Academy навчала дітей, як програмувати роботів та керувати ними, як створити довкілля майбутнього лише за 5 хвилин за допомогою штучного інтелекту, а також допомогла маленьким відвідувачам поринути у VR-світ, аби вивчити різні ландшафти та географічні місця. Відвідувачі ТРК безкоштовно пригощалися натуральними неймовірно смачними смузі й долучилися до корисних майстер-класів.

"Зелені міські території забезпечують життєво важливий простір для фізичного та психічного благополуччя містян і необхідне середовище існування для природи. Ми можемо зберегти та покращити місцеві екосистеми, вживаючи активних заходів, тому Arricano долучає до своїх екоініціатив широку спільноту– відвідувачів, партнерів, команду, представників влади та освітні заклади. І щороку ми бачимо високе залучення учасників проєктів, отримуємо багато позитивних відгуків і разом покращуємо та озеленяємо українські міста", - зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Партнери проєктів: "Сільпо", Auchan Україна, Game Park, DECATHLON, JYSK, БФ "О.В.Е.С", Sport Life, КНУ імені Тараса Шевченка, Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Національний університет фізичного виховання і спорту України, "Батарейки, здавайтеся!", ВТакт, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", Greek House, IT STEP Academy, Ukrainian Bike Family та ГО "Об'єднання відповідальних громадян", Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району, НУ "Запорізька політехніка"

Більше про проєкти Arricano – на офіційному сайті та на сторінці у Facebook.