Безоплатна консультація у пластичного хірурга від ADONIS
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Пластична хірургія — це мистецтво, здатне перетворити і підкреслити природну красу, виправити недоліки і повернути впевненість у собі.
Для всіх, хто хоче приймати себе безумовно і бути в гармонії зі світом, допомогти може консультація висококваліфікованого лікаря-хірурга — Біляченка М.В.
Лікар готовий надати вам не тільки експертну медичну думку, а й підтримку в здійсненні ваших бажань.
Умови акції
- Термін дії спеціальної пропозиції з 01.01 по 30.04.2024
- У пропозицію включено такі послуги: безоплатна консультація з приводу пластичної операції на обличчі, грудях і тілі.
- Дія акції не поширюється на осіб, які обслуговуються за страховими програмами. А також на пацієнтів, які не досягли віку 18 років.
- Отримати експертну консультацію можна в медичному центрі ADONIS за адресою: м. Київ, вулиця Спаська, 39.
Як скористатися акцією
Запишіться на безоплатну консультацію через ресепшен на відділенні або за номером
0 800 707 707
Під час запису повідомте, що бажаєте скористатися спеціальною пропозицією.
Відкрийте двері до світу можливостей під керівництвом досвідченого фахівця мережі клінік ADONIS.