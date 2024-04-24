Пресрелізи

15:13 24.04.2024

Безоплатна консультація у пластичного хірурга від ADONIS

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Пластична хірургія — це мистецтво, здатне перетворити і підкреслити природну красу, виправити недоліки і повернути впевненість у собі.

Для всіх, хто хоче приймати себе безумовно і бути в гармонії зі світом, допомогти може консультація висококваліфікованого лікаря-хірурга — Біляченка М.В.

Лікар готовий надати вам не тільки експертну медичну думку, а й підтримку в здійсненні ваших бажань.

Умови акції

- Термін дії спеціальної пропозиції з 01.01 по 30.04.2024
- У пропозицію включено такі послуги: безоплатна консультація з приводу пластичної операції на обличчі, грудях і тілі.
- Дія акції не поширюється на осіб, які обслуговуються за страховими програмами. А також на пацієнтів, які не досягли віку 18 років.
- Отримати експертну консультацію можна в медичному центрі ADONIS за адресою: м. Київ, вулиця Спаська, 39.


Як скористатися акцією

Запишіться на безоплатну консультацію через ресепшен на відділенні або за номером

0 800 707 707

Під час запису повідомте, що бажаєте скористатися спеціальною пропозицією.

Відкрийте двері до світу можливостей під керівництвом досвідченого фахівця мережі клінік ADONIS.

Теги: #adonis

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