Пресрелізи

10:24 24.04.2024

У Києві відзначать найвпливовіших жінок: на їх честь заснували Міжнародну премію "Берегиня людства"

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ГО "Оберіг людства" та Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів презентує програму Міжнародної премії "Берегиня людства".

Під час презентації організатори розкажуть про те, чому вирішили заснувати Міжнародну премію, яка відзначає саме жінок, які обрали критерії відбору героїнь нашого часу, в яких номінаціях будуть визначати найвпливовіших діячок.

Під час презентації відбудеться представлення почесних гостей.

I. Представлення номінації "Впливова жінка світу"

Виступ спікера: Президент благодійного фонду  “Благодійне товариство захисту жінок та дітей Шішіралей”, засновниця центру допомоги “Мрія та Перемога”, засновниця Інституту жіночої народної дипломатії, волонтерка Людмила Онофриєсе.

Виступ спікера: Правозахисниця і політикиня, народна депутатка України 5-го скликання, урядова уповноважена з питань гендерної політики, Катерина Левченко/

ІІ. Представлення номінації "Благодійність і меценатство"

Виступ спікера: Голова Всеукраїнської ліги українських жінок,  перший заступник голови Національної ради жінок України, доброволець Збройних Сил України,  Марія Петрова-Мацюк.

ІІІ. Представлення  номінації "Велич просвітництва (культура і мистецтво, освіта, наука, спорт"

Виступ спікера: Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, керівник Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г.Г. Верьовки – Ігор Курилів.

Виступ артиста: учасник Голосу країни, викладач вокалу  Київської муніципальної академії музики ім. Глієра - Данило Карачевський.

IV. Представлення номінації "Незламна українка"

Виступ спікера: активна громадська діячка, волонтерка, лідерка Руху в ГО Всеукраїнський жіночий рух "За вільну Україну, Раїса Шматко.

Виступ спікера: волонтерка, бойовий медик  і заступниця керівника окремого батальйону спеціального призначення "Дике поле", молодша лейтенантка, Народний Герой України Галина Алмазова.

V. Почесне перше нагородження

Виступ  артиста: НХК "вокально-хореографічний ансамбль "ЗЕРНЯТКО", керівниця - Заслужений працівник культури України, Раїса Заклецька.

Презентація Міжнародної премії "Берегиня людства" відбудеться

У четвер, 25 квітня, о 13:00 у конференц-залі ІА "Укрінформ" за адресою: вул. Б. Хмельницького, 8/16.

Ведуча: теле- та  радіоведуча Анна Заклецька.

Організатори події: ГО "Оберіг людства" та Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: (097) 390 10 50, Тетяна Миколаївна.

Теги: #київ #премія #берегиня_людства

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