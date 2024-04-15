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15:09 15.04.2024

Знижка -10% на лазерне шліфування від ADONIS

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Сяйте молодістю та красою з ADONIS!

Скористайтеся знижкою 10% на лазерне шліфування з використанням передового лазера СО2.

Чому лазерне шліфування в клініках ADONIS — це найкращий вибір?

  • Ефективність: Лазер СО2 забезпечує точну та ефективну роботу, покращуючи текстуру шкіри, зменшуючи зморшки та акне.
  • Швидкий результат: Процедура проводиться швидко і безболісно, а результат помітний вже після першого сеансу.
  • Професійні лікарі: Твоє здоров’я в надійних руках! Лікарі ADONIS — Ніколаєва Ж.В., Пасічник А.В.. — гарантують якісне проведення процедури.
  • Безпека і комфорт: Ми використовуємо сучасне обладнання, забезпечуючи безпеку і комфорт під час процедури.

Умови акції

  • Термін дії спеціальної пропозиції з 01.01 по 30.04.2024.
  • У пропозицію включено такі послуги за спеціальною вартістю:
    Лазерне шліфування обличчя — акційна ціна 4410 грн, (замість 4900 грн.)
    Лазерне шліфування шиї та декольте — акційна ціна 3330 грн, (замість 3700 грн.)
    Лазерне шліфування обличчя, шиї та декольте — акційна ціна 7110 грн, (замість 7900 грн.)
    Лазерне шліфування рук — акційна ціна 1890 грн, (замість 2100 грн).
  • Дія акції не поширюється на осіб, які обслуговуються за страховими програмами. А також на пацієнтів, які не досягли віку 18 років.

*Де знаходиться?

Акція діє в клініках ADONIS за адресами:

  • м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-К (м. Осокорки);
  • м. Київ, вул Жилянська, 72.

Як скористатися акцією

Запишіться на консультацію або обстеження через ресепшен на відділенні або за номером. Лікар, відповідно до клінічної картини, призначає додаткову послугу — лазерне шліфування.

0 800 707 707

Під час запису повідомте, що бажаєте скористатися спеціальною пропозицією.

ADONIS: робимо якісну медицину доступною.

Теги: #adonis

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