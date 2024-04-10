Два кроки разом с ADONIS до здорової посмішки

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Ваша посмішка — наша турбота! Кваліфіковані стоматологи ADONIS знають як зберегти здоров’я ваших зубів та красу посмішки, надаючи високоточну діагностику та професійну консультацію за доступною ціною.

Запрошуємо скористатися нашою акцією:

КТ дентальна та консультація стоматолога за 900 грн.

Умови акції

Термін дії спеціальної пропозиції з 05.04.2024 по 30.04.24 .

. У спеціальну вартість входить комплекс: Дентальна комп’ютерна томографія (дентальна КТ) і консультація стоматолога за 900 грн .,тоді як повна вартість послуг – 1905 грн, а саме: 1150 грн – КТ дентальна + 755 консультація стоматолога.

.,тоді як повна вартість послуг – 1905 грн, а саме: 1150 грн – КТ дентальна + 755 консультація стоматолога. Акція діє у всіх стоматологічних відділеннях ADONIS*.

Акція поширюється на всіх пацієнтів від 14 років, крім осіб, які обслуговуються за страховими програмами та вагітних жінок.

Дітям до 14 років обстеження може проводитися за направленням від лікаря.

Після консультації та КТ-діагностики в ADONIS ви отримаєте:

Детальний огляд стану ротової порожнини, включаючи виявлення карієсу, зубного каменю, нальоту, дефектів емалі, пародонтозу та інші проблеми на ранній стадії.

Оцінку результатів попереднього лікування, включаючи пломби, імплантати, протези.

Повний обсяг зображень з різних кутів та проекцій, що надає детальну інформацію про стан структур порожнини рота.

Високоточну діагностику, що дозволяє виявити навіть найменші аномалії чи патології.

Індивідуалізований план лікування, розроблений на основі отриманих результатів, з метою забезпечення оптимального здоров’я порожнини рота та прилеглих структур.

Інформацію про обсяг лікарських втручань, які є пріоритетними.

Рекомендації з домашнього догляду за порожниною рота для забезпечення її здоров’я.

*Адреси стоматологічних відділень ADONIS:

м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Г (м. Осокорки);

м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б (м. Лівобережна);

м. Київ, вул. Спаська, 39 (м. Контрактова площа);

Софіївська Борщагівка.вул. Академіка Шалімова, 90.

Важливо! Процедура дентальної КТ проводиться за адресою:

вул. Дніпровська набережна 26-К (м. Осокорки) лікарем Цибрівською Людмилою Андріївною.

Графік роботи дентального обстеження

Непарні – 12.00-20.00

Парні – 8.00-16.00

10, 11, 17, 18, 24, 25 числа та суботи – 9.00-17.00

Деталі та запис на акцією

Записуйтесь на консультацію і обстеження через ресепшен на будь-якому відділенні

або за номером

0 800 707 707

Ми знайдемо для вас ідеальний час для візиту та своєчасно нагадаємо про ваш прийом.

Під час запису зазначте, що бажаєте скористатися нашою спеціальною пропозицією.

Відчуйте силу здорової посмішки з ADONIS.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер