Пресрелізи

15:32 10.04.2024

Два кроки разом с ADONIS до здорової посмішки

2 хв читати

Реклама

Ваша посмішка — наша турбота! Кваліфіковані стоматологи ADONIS знають як зберегти здоров’я ваших зубів та красу посмішки, надаючи високоточну діагностику та професійну консультацію за доступною ціною. 

Запрошуємо скористатися нашою акцією: 

КТ дентальна та консультація стоматолога за 900 грн.

Умови акції

  • Термін дії спеціальної пропозиції з 05.04.2024 по 30.04.24.
  • У спеціальну вартість входить комплекс: Дентальна комп’ютерна томографія (дентальна КТ) і консультація стоматолога за 900 грн.,тоді як повна вартість послуг – 1905 грн, а саме: 1150 грн – КТ дентальна + 755 консультація стоматолога.
  • Акція діє у всіх стоматологічних відділеннях ADONIS*.
  • Акція поширюється на всіх пацієнтів від 14 років, крім осіб, які обслуговуються за страховими програмами та вагітних жінок.
  • Дітям до 14 років обстеження може проводитися за направленням від лікаря.

Після консультації та КТ-діагностики в ADONIS ви отримаєте:

  • Детальний огляд стану ротової порожнини, включаючи виявлення карієсу, зубного каменю, нальоту, дефектів емалі, пародонтозу та інші проблеми на ранній стадії.
  • Оцінку результатів попереднього лікування, включаючи пломби, імплантати, протези.
  • Повний обсяг зображень з різних кутів та проекцій, що надає детальну інформацію про стан структур порожнини рота.
  • Високоточну діагностику, що дозволяє виявити навіть найменші аномалії чи патології.
  • Індивідуалізований план лікування, розроблений на основі отриманих результатів, з метою забезпечення оптимального здоров’я порожнини рота та прилеглих структур.
  • Інформацію про обсяг лікарських втручань, які є пріоритетними.
  • Рекомендації з домашнього догляду за порожниною рота для забезпечення її здоров’я.

*Адреси стоматологічних відділень ADONIS:

  • м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26-Г (м. Осокорки);
  • м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б (м. Лівобережна);
  • м. Київ, вул. Спаська, 39 (м. Контрактова площа);
  • Софіївська Борщагівка.вул. Академіка Шалімова, 90.

Важливо! Процедура дентальної КТ проводиться за адресою: 

вул. Дніпровська набережна 26-К (м. Осокорки) лікарем Цибрівською Людмилою Андріївною.

Графік роботи дентального обстеження 

  • Непарні – 12.00-20.00
  • Парні – 8.00-16.00
  • 10, 11, 17, 18, 24, 25 числа та суботи – 9.00-17.00

Деталі та запис на акцією

Записуйтесь на консультацію і обстеження через ресепшен на будь-якому відділенні 

або за номером 

0 800 707 707

Ми знайдемо для вас ідеальний час для візиту та своєчасно нагадаємо про ваш прийом. 

Під час запису зазначте, що бажаєте скористатися нашою спеціальною пропозицією.

Відчуйте силу здорової посмішки з ADONIS.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

Теги: #adonis

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 22.03.2024
Клуб експертів провів семінар із першої медичної допомоги для журналістів і блогерів

Клуб експертів провів семінар із першої медичної допомоги для журналістів і блогерів

13:25 15.02.2024
Знижка -10% на лазерне шліфування від ADONIS

Знижка -10% на лазерне шліфування від ADONIS

17:04 29.01.2024
Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

16:37 26.01.2024
Безкоштовна перша консультація акушер-гінеколога та УЗД від ADONIS

Безкоштовна перша консультація акушер-гінеколога та УЗД від ADONIS

16:02 24.01.2024
Українські клініки у 2023 році відновлювали роботу з урахуванням ситуації воєнного часу, відкривали нові напрями

Українські клініки у 2023 році відновлювали роботу з урахуванням ситуації воєнного часу, відкривали нові напрями

17:23 22.01.2024
ADONIS надає знижку на консультації для пенсіонерів

ADONIS надає знижку на консультації для пенсіонерів

12:50 15.01.2024
Спецпропозиція в Бучі від ADONIS

Спецпропозиція в Бучі від ADONIS

14:02 10.01.2024
Суперпропозиція від ADONIS

Суперпропозиція від ADONIS

16:30 06.01.2024
ADONIS надає знижки до дня народження

ADONIS надає знижки до дня народження

13:02 28.12.2023
Мережа медичних клінік ADONIS оголосила графік роботи на новорічні свята

Мережа медичних клінік ADONIS оголосила графік роботи на новорічні свята

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Еліна Світоліна та "Нова пошта" розпочинають партнерство

Компанія Delivery продемонструвала зростання основних та фінансових показників у І кварталі 2024 року

Чому все більше людей звертаються за онлайн-консультаціями до психологів

Фокстрот закупив FPV-дрони на 1 млн грн для трьох підшефних підрозділів ЗСУ

Karasik Law Group в Брукліні: еволюція юридичного підходу

Потік бензобак на "Ланосі": поради щодо зварювання та подальшої обробки

Старт продажів флагманського смартфона Xiaomi 14 Ultra: професійна камера, топова продуктивність, інноваційний дизайн

Дерматологія в США: підтримка та лікування кожних захворювань

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 8 – 14 квітня

Український ювелірний бренд Magnat Fine Jewelry на презентації Watch & Jewellery Middle East Show

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА