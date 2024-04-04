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15:48 04.04.2024

ОТП БАНК робить акцент на командній роботі та впровадженні новітніх технологій — Л.Сирота

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АТ «ОТП Банк» протягом двох останніх років змінив підходи до управління роздрібною мережею відділень та горизонти планування, посиливши акцент на результатах роботи саме команди як юніта. Про це розповіла team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК  Леся Сирота під час EBA Women`s Club – заходу, присвяченому жіночому лідерству в бізнесі.

За її словами, раніше Банк  виокремлював найкращих працівників та заохочував до конкуренції, нині ж набагато важливішим є формування потужних команд, об'єднаних єдиною метою – зробити Банк ще зручнішим та ближчим до клієнта. «ОТП БАНК має  мережу відділень по всій Україні, що перебувають у різних умовах та обставинах, враховуючи безпекову ситуацію. Ми змінили підходи до управління та горизонти планування. Щопонеділка команди самостійно визначають цілі на тиждень. Це дуже згуртувало колективи. Така позиція виявилася дієвою», — сказала Л.Сирота.

Як зазначила директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею, Банк ставить собі за мету подальший розвиток у декількох напрямах, зокрема, у застосуванні новітніх технологій. «Ми вже використовуємо штучний інтелект у продуктах і сервісах. В Інформаційному центрі ОТП БАНК у багатьох процесах залучені новітні технології, які дали змогу працювати з емоціями клієнтів. І це дозволяє підвищувати емпатію клієнтів, що виявилося особливо важливим в Premium banking. Зараз це вже окреме досить глибоке і велике дослідження та постійне впровадження», – підкреслила вона.
Л.Сирота поділилася з присутніми досвідом щодо процесу ухвалення важливих рішень. Зазвичай до брейншторму залучається команда, що розглядає деталі різних кейсів. «Ретельно вивчаємо ситуацію, формуємо гіпотези, а потім підтверджуємо або спростовуємо їх. Має бути мінімум три пропозиції. Як показує життя, останні варіанти будуть кращими за перший найшвидший. Ми не ухвалюємо рішення миттєво, адже краще добре подумати. Це стимулює колег пропонувати цікаві та прогресивні рішення», – розповіла вона.

Як підкреслили учасниці заходу, роль жінок у бізнесі та колективі стає все більш значущою. Жіноче лідерство та soft skills, зокрема емоційний інтелект, комунікація, командна робота, стають ключовими факторами успіху. «Сучасний світ вимагає від нас на постійного розвитку. Не варто боятися брати на себе відповідальність. Необхідно йти вперед та розбудовувати свій бізнес. Зараз є важливі та цікаві програми фінансової підтримки підприємств, власницями або співвласницями яких є жінки, наприклад, спільна програма ОТП БАНК та  UASID, у якій пропонуються унікальні умови кредитування. Зокрема важливим компонентом цієї програми є підтримка компаній, що мають жінок у структурі власності», – додала Л.Сирота.

 

Теги: #отп_банк #otp_bank_helps_ukraine #леся_сирота #eba_womens_club

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