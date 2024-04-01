Пресрелізи

15:00 01.04.2024

Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

1 хв читати

  З 1 квітня розпочав роботу електронний тендерний майданчик Gazotrade.com

  Це технологічна тендерна платформа для природного газу та нафтопродуктів, що забезпечує вільний доступ всіх учасників ринку та створює конкурентне середовище.

  Gazotrade дозволятиме учасникам проводити аукціони на підвищення або пониження підсумкової ціни, а також аукціони в режимі закритих цінових пропозицій. Будь-яке підприємство зможе взяти участь в режимі покупця. Для роботи в режимі продавця потрібно укласти ліцензійний договір.

На майданчику проводитимуться тендери по таким товарним позиціям:

  • Природний газ
  • Широка фракція легких вуглеводнів
  • Конденсат газовий стабільний
  • Бензини та дизель
  • Газ нафтовий скраплений

Номенклатура може розширюватись у відповідь на запити ринку.

Планується, що тендери проводитимуться щонайменше двічі на тиждень, а їх результати будуть у вільному доступі, забезпечуючи ринковий індикатив цін.

 

 

 

Теги: #майданчик #тендери #gazotrade #тендерний #газотрейд #gazotradecom

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 01.04.2024
Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

17:25 15.03.2024
ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України

ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України

18:15 19.07.2023
У Харкові поліклініка купила футболки і кросівки по 5 тис. грн, головлікаря відсторонено на час перевірки

У Харкові поліклініка купила футболки і кросівки по 5 тис. грн, головлікаря відсторонено на час перевірки

07:57 01.06.2023
Словенія запросила українських бджолярів узяти участь у тендерах на закупівлю обладнання, сот і закладку медоносних плантацій

Словенія запросила українських бджолярів узяти участь у тендерах на закупівлю обладнання, сот і закладку медоносних плантацій

17:26 01.03.2023
Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

15:29 05.11.2022
НБУ дозволив банкам надавати тендерні гарантії на операції з постачання товарів нерезидентами

НБУ дозволив банкам надавати тендерні гарантії на операції з постачання товарів нерезидентами

20:06 23.08.2022
Кримська платформа може стати моделлю для вирішення подібних конфліктів у світі

Кримська платформа може стати моделлю для вирішення подібних конфліктів у світі

17:38 12.03.2022
Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

14:05 29.04.2021
В ОП розглядають декілька майданчиків для проведення зустрічі Зеленського та Путіна, зокрема Туреччину та Ізраїль - джерело

В ОП розглядають декілька майданчиків для проведення зустрічі Зеленського та Путіна, зокрема Туреччину та Ізраїль - джерело

12:23 08.12.2020
ОП розмістить на одному зі своїх поверхів аналітичний майданчик реформ - радник прем'єра

ОП розмістить на одному зі своїх поверхів аналітичний майданчик реформ - радник прем'єра

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

European Design Upgrade 3.0. Міжнародний проєкт про переосмислення модульного житла

5й Міжнародний саміт мерів цього року відбудеться у Молдові

11 квітня 2024 року в КВЦ “Парковому” відбудеться Recovery Construction Forum Ukraine!

Креми Eucerin - краса та здоров’я вашої шкіри

Стан суспільної свідомості на третьому році повномасштабного російського вторгнення: результати моніторингу громадської думки

Як почистити м'які меблі пилососом, не зіпсувавши тканину

Тиждень з Київською оперою на Подолі – 01 – 07 квітня

Анатолій Шкрібляк про розширення лінійки каш швидкого приготування ТМ "Добродія"

Вирішення проблем трудоресурсного забезпечення в Україні: сучасна економічна модель, освіта та житлові умови

АЛЛО передаватиме з кожної онлайн-оплати 100 гривень на медичні інновації в Superhumans Center

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА