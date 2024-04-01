Запуск електронного тендерного майданчика Gazotrade

З 1 квітня розпочав роботу електронний тендерний майданчик Gazotrade.com

Це технологічна тендерна платформа для природного газу та нафтопродуктів, що забезпечує вільний доступ всіх учасників ринку та створює конкурентне середовище.

Gazotrade дозволятиме учасникам проводити аукціони на підвищення або пониження підсумкової ціни, а також аукціони в режимі закритих цінових пропозицій. Будь-яке підприємство зможе взяти участь в режимі покупця. Для роботи в режимі продавця потрібно укласти ліцензійний договір.

На майданчику проводитимуться тендери по таким товарним позиціям:

Природний газ

Широка фракція легких вуглеводнів

Конденсат газовий стабільний

Бензини та дизель

Газ нафтовий скраплений

Номенклатура може розширюватись у відповідь на запити ринку.

Планується, що тендери проводитимуться щонайменше двічі на тиждень, а їх результати будуть у вільному доступі, забезпечуючи ринковий індикатив цін.