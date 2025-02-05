Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:17 05.02.2025

Gazotrade підводить підсумки 2024 року

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Цьогоріч на платформі Gazotrade відбулося 388 тендерів із пошуку покупців на нафту, газовий конденсат, суміш легких вуглеводнів та скраплений газ. Загальний обсяг тендерів склав 2 407 488 820 грн. Кількість унікальних користувачів зросла до 144. Команда запустила офіційний канал в Telegram для анонсу тендерів, змін до них та результатів.

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У 2025 році Gazotrade планує:

  • Вдосконалити інтерфейс платформи
  • Запустити мобільний застосунок
  • Вийти на міжнародні ринки

Нагадаємо, Gazotrade — це електронний тендерний майданчик для пошуку покупців чи продавців на енергоносії. Платформу запущено українською командою в квітні 2024 року.

Запрошуємо до співпраці компанії сфери торгівлі нафтою та нафтопродуктами для організації тендерів із пошуку покупців, а також компанії всіх секторів економіки для проведення тендерів з пошуку постачальника.

З питань співпраці пишіть на пошту: [email protected]

Дякуємо за вашу довіру та рухаємося далі!

Відвідуйте веб-сторінку платформи gazotrade.com та підписуйтесь на оновлення у Facebook, LinkedIn або на розсилку в Telegram.

Теги: #gazotrade #газотрейд

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