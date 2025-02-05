Gazotrade підводить підсумки 2024 року

Цьогоріч на платформі Gazotrade відбулося 388 тендерів із пошуку покупців на нафту, газовий конденсат, суміш легких вуглеводнів та скраплений газ. Загальний обсяг тендерів склав 2 407 488 820 грн. Кількість унікальних користувачів зросла до 144. Команда запустила офіційний канал в Telegram для анонсу тендерів, змін до них та результатів.

У 2025 році Gazotrade планує:

Вдосконалити інтерфейс платформи

Запустити мобільний застосунок

Вийти на міжнародні ринки

Нагадаємо, Gazotrade — це електронний тендерний майданчик для пошуку покупців чи продавців на енергоносії. Платформу запущено українською командою в квітні 2024 року.

Запрошуємо до співпраці компанії сфери торгівлі нафтою та нафтопродуктами для організації тендерів із пошуку покупців, а також компанії всіх секторів економіки для проведення тендерів з пошуку постачальника.

З питань співпраці пишіть на пошту: [email protected]

Дякуємо за вашу довіру та рухаємося далі!

Відвідуйте веб-сторінку платформи gazotrade.com та підписуйтесь на оновлення у Facebook, LinkedIn або на розсилку в Telegram.