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12:04 27.03.2024

ОТП БАНК – у п’ятірці лідерів Bank_FinScore

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АТ «ОТП БАНК» має найвищий індекс «А» фінансової надійності згідно з розрахунками інструменту FinScore від YouControl за четвертий квартал 2023 року. У порівнянні з третім кварталом, Банк піднявся на одну сходинку рейтингу, посівши таким чином четверте місце.
В оновленому дослідженні представлені 40 українських банків. Найвищий індекс «A» свідчить про мінімальну ймовірність настання несприятливих фінансових наслідків.
Bank_FinScore — скоринговий індекс фінансової надійності банку, розрахований аналітичним відділом YouControl, що базується на 25 індикаторах. Серед них - нормативи НБУ та фінансові коефіцієнти, котрі комплексно відображають стан ліквідності, достатності капіталу, рентабельності, кредитних, інвестиційних та валютних ризиків банку.

З фінансовим скорингом банків України ознайомитися можна за посиланням.

Нагадаємо, АТ «ОТП БАНК» увійшов у ТОП-10 банків, які було включено до Індексу найкращих підприємств України з бездоганною діловою репутацією і найбільшим виторгом за 2023 рік у категорії «Банківська». У лютому Банк посів лідерські позиції в рейтингу життєздатності банків – 2024, яке склало бізнес-видання Mind.

Теги: #отп_банк #індекс_фінансової_надійності #finscore

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