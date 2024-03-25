Пресрелізи

13:29 25.03.2024

Співпраця триває: Загальна сума допомоги Superhumans Center сягнула майже 30 млн грн

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АТ «ОТП БАНК» у березні здійснив черговий переказ у розмірі 1 млн грн на рахунок Superhumans Center. Загальна сума коштів, які вже перерахував Банк центру протезування та реабілітації, складає майже 30 млн грн.

У лютому цей некомерційний проєкт також отримав від Банку 1 млн грн. Перекази здійснюють у межах договору про благодійну пожертву на 2023-2024 рр., укладеним між ОТП БАНК та Superhumans Center, що передбачає підтримку центру на щомісячній основі. Кошти спрямовуються на два надважливих напрями: підтримку героїв, повернення їх до соціального життя та створення освітнього центру з метою масштабування допомоги та навчання фахівців з протезування.

Нагадаємо, у 2023 році ОТП БАНК провів два благодійних аукціони, під час яких зібрав 8,8 млн грн. Усі кошти було спрямовано центру протезування та реабілітації.

Теги: #отп_банк #superhumans_center

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