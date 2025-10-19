У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: “Ukraine 2.0: The Power of People”

16 жовтня у Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум. Тема цьогорічного Форуму – «Ukraine 2.0: The Power of People». Подія об’єднала понад 1000 учасників – представників уряду, дипломатичного корпусу та посольств, міжнародних організацій, бізнес-лідерів і топ-менеджерів провідних компаній, підприємців, інвесторів, представників громадського сектору та експертного середовища.

Обговорення на Форумі тривали в рамах 15 дискусійних панелей, у яких взяли участь понад 100 спікерів з України та світу. У фокусі – розвиток економіки в умовах затяжної війни та глобальних змін: як зберегти макростабільність і конкурентоспроможність, залучати інвестиції та інтегруватися у світові ланцюги, розвивати промисловість і технології, зміцнювати енергетичну стійкість. Окрему увагу приділили ролі людей у трансформації країни – їхньому лідерству, підприємливості та здатності приймати рішення, що визначають напрям економічних змін.

Форум відкрив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, який записав до учасників Форуму відеозвернення.

«Війна змусила близько 10 млн українців покинути свої домівки. Прямі збитки складають 176 млрд доларів, а економічні втрати – 589 млрд. Всупереч цим викликам, ми бачимо, що економіка зростає. Наш бізнес вистояв, адаптувався і продовжує розвиватися. Він продовжує працювати й під час блекаутів, і з порушеною логістикою. І саме ця гнучкість, креативність є нашою ключовою конкурентною перевагою», – зазначив Олексій Соболев.

Міністр додав, що держава працює над створенням сприятливих умов для розвитку бізнесу – забезпечує доступ до фінансування через програми ЄС та міжнародних банків, підтримує промисловість і переробку, розвиває індустріальні парки, стимулює інвестиції у стратегічні галузі, зменшує ризики для інвесторів і продовжує дерегуляцію.

«У центрі всіх змін – люди. Цьогорічний Форум підтвердив, наскільки великий потенціал мають українці. Попри те, що майже 4 роки ми живемо в режимі тотальної кризи, ми залишаємось в країні, інвестуємо в економіку і беремо на себе відповідальність. Тільки від спільних дій і довіри між бізнесом, державою і суспільством залежить те, в якій країні ми будемо жити завтра. Найважливіше – це створювати можливості, щоб люди могли планувати своє майбутнє і гідно жити тут, в Україні», – наголосив Василь Хмельницький, ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture.

Форум показав, що український бізнес не лише адаптувався до умов війни, а й активно формує нову економіку – через інновації, освіту та розвиток людей. Компанії інвестують у навчальні програми, підтримують університети, створюють власні освітні ініціативи й технологічні проєкти, спрямовані на підготовку фахівців майбутнього. Учасники наголошували, що партнерство між державою та бізнесом, дерегуляція, цифрові рішення і довіра – це основа для залучення інвестицій і стійкого економічного відновлення країни.

Підсумовуючи Форум, CEO КМЕФ Юрій Пивоваров відзначив, що одним із ключових питань в обговореннях стала безпека, адже невідомо, коли завершиться війна, і саме тому питання економічної стійкості виходить на перший план.

«Україна 2.0 – це не про повернення до минулого, а про побудову нової країни: з інноваційною економікою, спроможною системою безпеки та оборони, партнерством між бізнесом і державою та освітою, яка готує фахівців, необхідних для розвитку економіки. Ми бачимо, як ці зміни вже відбуваються – у рішеннях уряду, у діях бізнесу, у готовності брати відповідальність. Майбутнє не варто чекати – його потрібно створювати, і саме це сьогодні роблять українці», – зазначив Юрій Пивоваров.

Традиційно Київський міжнародний економічний форум об’єднує бізнес-спільноту навколо важливих соціальних ініціатив.

Цього року КМЕФ зібрав 3 млн гривень, які передасть ЗСУ та благодійному фонду «Соборна Україна», що допомагає сім’ям полеглих воїнів.

