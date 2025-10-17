Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:54 17.10.2025

Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю

3 хв читати
Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю

Як повідомив Sense Bank на своєму сайті, фінустанова та Вінницька міська рада підписали Генеральний Договір. Документ покликаний встановити загальні принципи подальшої часткової компенсації процентів за кредитами для  суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Як зазначається у новині, представники Вінницького малого та середнього бізнесу зможуть отримати часткову компенсацію за кредитами, оформленими у Sense Bank на розвиток підприємницької діяльності або для впровадження проєктів з енергозбереження. Гранична сума кредиту для бізнесу, що претендує на часткову компенсацію процентів, становить 5 мільйонів гривень, а строк – до 84 місяців включно. 

Укладений документ поширюються і на державні програми, зокрема на «Доступні кредити 5-7-9%». Сума компенсації клієнтських процентів становитиме від 25% до 75% приросту податкових надходжень, а для суб’єктів підприємництва, які уклали кредитний договір в період з 01.01.2025  по 31.12.2025  за Тимчасовим механізмом Порядку, на період дії воєнного стану обсяг компенсації визначається на рівні 50% від суми сплачених (в межах нарахованих) податків на доходи фізичних осіб, зокрема за найманих працівників та єдиного податку до бюджету Вінницької міської територіальної громади у звітному періоді.

Як підкреслив член правління Sense Bank Андрій Соколов, розвиток та підтримка регіонального малого та середнього бізнесу – запорука економічного розвитку регіону.

«Вінницька область – одна з найсильніших областей України у підтримці місцевого бізнесу та енергоефективних ініціатив. Саме у Вінниці торік нашим банком було профінансовано першу в країні сонячну електростанцію для ОСББ. Підписаний договір допоможе не тільки масштабуватись місцевому бізнесу, а й швидше адаптуватись йому до складних викликів сьогодення. Ми плануємо й надалі розширювати фінансування проєктів малого та середнього бізнесу та вдячні Вінницькій міській раді за те, що в такі непрості часи вона знаходить можливість підтримувати ініціативи, компенсуючи частину процентів для вінницьких суб’єктів підприємництва. Це дає змогу розвиватися місцевому бізнесу й самій Вінницькій громаді», –  заявив пан Соколов.

Як зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний, з 2018 року у Вінницькій міській територіальній громаді успішно діє Порядок часткової компенсації відсотків за залученими кредитами. Ключовою метою цього інструменту підтримки є здешевлення кредитних коштів, що сприяє детінізації економіки, сталому розвитку бізнесу та наповненню бюджетів всіх рівнів податками. 

«Ми вже маємо вагомі результати, які підтверджують ефективність цього механізму, адже з 2018 року до II кварталу 2025 року було видано 30 кредитів у рамках Порядку компенсації. Загальна сума залучених кредитних коштів становить 56,15 млн грн на розвиток підприємницької діяльності і проєктів з енергозбереження. Сума компенсації, виплачена учасникам процедури, сягнула 2,78 млн грн. Тут дуже важливо підкреслити, що для позичальників компенсація склала від 25% до 100% суми сплати відсотків по кредиту, що є суттєвою підтримкою,  – розповідає Андрій Очеретний. – А тепер ми робимо ще один важливий крок в контексті розширення можливостей для вінницьких підприємців. Донедавна в рамках Порядку працювало шість банків, і зараз ми розширюємо перелік фінансових установ для співпраці. Залучення Sense Bank дозволить збільшити обсяги кредитування та надати ще більшій кількості суб'єктів малого та середнього бізнесу доступ до фінансових ресурсів». 

Теги: #sense_bank #андрій_соколов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 11.09.2025
Офіційна заява Sense Bank щодо купівлі ОВДП через застосунок Дія

Офіційна заява Sense Bank щодо купівлі ОВДП через застосунок Дія

13:00 10.09.2025
Sense Bank одним з перших в Україні запровадив керування картками в Click to Pay просто з мобільного застосунку Sense SuperApp

Sense Bank одним з перших в Україні запровадив керування картками в Click to Pay просто з мобільного застосунку Sense SuperApp

09:00 10.09.2025
Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

14:38 08.09.2025
У державному банку спростили процедуру кредитування аграріїв

У державному банку спростили процедуру кредитування аграріїв

13:00 01.09.2025
Sense Bank інтегрував сервіси МБКІ у мобільний застосунок: звіти та підписка на моніторинг кредитної історії - онлайн

Sense Bank інтегрував сервіси МБКІ у мобільний застосунок: звіти та підписка на моніторинг кредитної історії - онлайн

16:38 22.08.2025
Sense Bank та Mastercard запускають новий продукт – банківську картку TRY для дітей та підлітків

Sense Bank та Mastercard запускають новий продукт – банківську картку TRY для дітей та підлітків

13:32 15.08.2025
Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

13:00 12.08.2025
У державному банку розповіли про підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України»

У державному банку розповіли про підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України»

12:59 07.08.2025
«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року

«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року

13:00 18.07.2025
Sense Bank та Держенергоефективності розпочали програму підтримки енергоефективних кредитів

Sense Bank та Держенергоефективності розпочали програму підтримки енергоефективних кредитів

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

У KLR Bus розповіли про сезонні тренди на ринку міжнародних пасажирских перевезень

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА