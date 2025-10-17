Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю

Як повідомив Sense Bank на своєму сайті, фінустанова та Вінницька міська рада підписали Генеральний Договір. Документ покликаний встановити загальні принципи подальшої часткової компенсації процентів за кредитами для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Як зазначається у новині, представники Вінницького малого та середнього бізнесу зможуть отримати часткову компенсацію за кредитами, оформленими у Sense Bank на розвиток підприємницької діяльності або для впровадження проєктів з енергозбереження. Гранична сума кредиту для бізнесу, що претендує на часткову компенсацію процентів, становить 5 мільйонів гривень, а строк – до 84 місяців включно.

Укладений документ поширюються і на державні програми, зокрема на «Доступні кредити 5-7-9%». Сума компенсації клієнтських процентів становитиме від 25% до 75% приросту податкових надходжень, а для суб’єктів підприємництва, які уклали кредитний договір в період з 01.01.2025 по 31.12.2025 за Тимчасовим механізмом Порядку, на період дії воєнного стану обсяг компенсації визначається на рівні 50% від суми сплачених (в межах нарахованих) податків на доходи фізичних осіб, зокрема за найманих працівників та єдиного податку до бюджету Вінницької міської територіальної громади у звітному періоді.

Як підкреслив член правління Sense Bank Андрій Соколов, розвиток та підтримка регіонального малого та середнього бізнесу – запорука економічного розвитку регіону.

«Вінницька область – одна з найсильніших областей України у підтримці місцевого бізнесу та енергоефективних ініціатив. Саме у Вінниці торік нашим банком було профінансовано першу в країні сонячну електростанцію для ОСББ. Підписаний договір допоможе не тільки масштабуватись місцевому бізнесу, а й швидше адаптуватись йому до складних викликів сьогодення. Ми плануємо й надалі розширювати фінансування проєктів малого та середнього бізнесу та вдячні Вінницькій міській раді за те, що в такі непрості часи вона знаходить можливість підтримувати ініціативи, компенсуючи частину процентів для вінницьких суб’єктів підприємництва. Це дає змогу розвиватися місцевому бізнесу й самій Вінницькій громаді», – заявив пан Соколов.

Як зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний, з 2018 року у Вінницькій міській територіальній громаді успішно діє Порядок часткової компенсації відсотків за залученими кредитами. Ключовою метою цього інструменту підтримки є здешевлення кредитних коштів, що сприяє детінізації економіки, сталому розвитку бізнесу та наповненню бюджетів всіх рівнів податками.

«Ми вже маємо вагомі результати, які підтверджують ефективність цього механізму, адже з 2018 року до II кварталу 2025 року було видано 30 кредитів у рамках Порядку компенсації. Загальна сума залучених кредитних коштів становить 56,15 млн грн на розвиток підприємницької діяльності і проєктів з енергозбереження. Сума компенсації, виплачена учасникам процедури, сягнула 2,78 млн грн. Тут дуже важливо підкреслити, що для позичальників компенсація склала від 25% до 100% суми сплати відсотків по кредиту, що є суттєвою підтримкою, – розповідає Андрій Очеретний. – А тепер ми робимо ще один важливий крок в контексті розширення можливостей для вінницьких підприємців. Донедавна в рамках Порядку працювало шість банків, і зараз ми розширюємо перелік фінансових установ для співпраці. Залучення Sense Bank дозволить збільшити обсяги кредитування та надати ще більшій кількості суб'єктів малого та середнього бізнесу доступ до фінансових ресурсів».