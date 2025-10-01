Інтерфакс-Україна
00:07 01.10.2025

«Укрнафта» отримала спеціальну відзнаку Міноборони як партнер програми «Плюси» в Армія+

АТ «Укрнафта» отримало спеціальну відзнаку Міністерства оборони України, як партнер національної програми лояльності для військових «Плюси» в застосунку Армія+.

Компанія приєдналася до програми лояльності в грудні 2024 року. І першою серед паливних ритейлерів запропонувала військовим знижки на пальне та товари в найбільшій мережі АЗК України – UKRNAFTA.

Відтоді ними скористалася майже 161 тисяча клієнтів у пікселі. Вони заправили понад 24 млн літрів пального, зекономивши майже 65 млн гривень.

Ще 11 млн гривень військові заощадили на придбанні їжі і супутніх товарів на АЗК UKRNAFTA.

Загалом економія в рамках програми «Плюси» для клієнтів UKRNAFTA перевищила 75 млн гривень.

«Для нас – честь долучитися до місії програми – впровадження культури подяки військовим. Щиро дякую Міноборони за таку важливу ініціативу і всій команді «Укрнафти» – тим, хто працював над запуском проекту, і тим, хто кожного дня працює для воїнів по всій Україні», – зазначив виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

