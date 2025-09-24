ОТП БАНК на KYIV CAR FEST презентував зручні фінансові інструменти для автолюбителів

АТ «ОТП БАНК» на одному з найгучніших автомобільних фестивалів країни KYIV CAR FEST презентував комплекс можливостей для автолюбителів: від зручного онлайн майданчика для пошуку машин з пробігом до вигідних умов кредитування. Подія, фінансовим партнером якої виступив банк, відбулася 20-21 вересня у столичному ТРЦ Retroville.

«Ми прагнули поєднати світ автомобілів та емоцій з практичними фінансовими рішеннями, а також довести, що мрія про свою машину цілком досяжна. Любов до авто легко комбінується з реальними можливостями, які надає ОТП БАНК. Як бачимо, сучасні фінансові інструменти поступово стають невіддільною частиною автомобільної культури та значно спрощують шлях кожного з нас до власної автівки», - зазначив Олег Клименко, член правління, відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу ОТП БАНК.

На зовнішній локації KYIV CAR FEST протягом двох днів працювала інтерактивна зона ОТП БАНК, де гості ближче познайомилися з функціоналом та пропозиціями маркетплейсу авто з пробігом Ponova by OTP Bank, отримали інформацію про банківське фінансування та індивідуальні консультації щодо найбільш вигідних інструментів, які допомагають втілити у життя бажання мати власну машину. Крім того, тут відбулися особливі розіграші, які дали змогу багатьом присутнім одержати спеціальну пропозицію до свого кредиту на авто з пробігом.

KYIV CAR FEST vol.6 вкотре продемонстрував багатогранність автомобільної культури - від класики до ультрасучасних моделей, від мистецьких експериментів до технічних інновацій. Цього разу фестиваль був присвячений філософії форми та матеріалам, з яких створюються ексклюзивні історії: розширення, обвіс, карбон, склопластик, плівка, фарба, а також робота із зовнішнім дизайном машин. Власники унікальних авто презентували справжні шедеври своїх колекцій. Відвідувачі ж отримали нагоду ближче познайомитися з рідкісними моделями та дізнатися більше про можливості придбання автомобіля.

ОТП БАНК і надалі підтримуватиме заходи, які надихають українців рухатися вперед, відкривати нові горизонти та реалізовувати свої мрії.

Нагадаємо, у травні 2025 року ОТП БАНК надав фінансову підтримку для проведення KYIV CAR FEST vol.5. Гості цього атмосферного івенту мали змогу не тільки роздивитися ексклюзивні машини, сфотографуватися біля культових моделей, а й отримати консультацію фахівців банку щодо можливостей одержання коштів на купівлю авто з пробігом в Україні або замовлення автомобілів із США чи інших країн або у партнерів ОТП БАНК чи на маркетплейсі авто з пробігом Ponova by OTP Bank.