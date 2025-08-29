Інтерфакс-Україна
14:15 29.08.2025

ОТП БАНК – один з найбільш надійних банків України за версією YouControl

АТ «ОТП БАНК» вкотре підтвердив свою позицію одного з найбільших надійних банків України, що здатен забезпечувати фінансову безпеку своїх клієнтів у будь-яких ринкових умовах.

За другий квартал 2025 року ОТП БАНК отримав найвищий індекс «А» фінансової надійності згідно з розрахунками інструменту Bank_FinScore, який проводить аналітичний відділ YouControl. Найвищий індекс FinScore «A» говорить про мінімальну ймовірність настання несприятливих фінансових наслідків.

Загалом у рейтингу представлені 40 українських банків, ранжовані за індексом фінансової надійності. Індекс базується на 25 індикаторах, серед яких є нормативи НБУ та фінансові коефіцієнти, котрі комплексно відображають стан ліквідності, достатності капіталу, рентабельності, кредитних, інвестиційних та валютних ризиків банку.

Нагадаємо, за результатами 1 кварталу 2025 року ОТП БАНК також отримав найвищий індекс «А» фінансової надійності згідно з розрахунками цього інструменту від YouControl.

З повним переліком банків можна ознайомитися за посиланням.

