12:59 07.08.2025

«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року

У першому півріччі 2025 року сервіс «Легка розстрочка» продовжив стрімко зростати й посилювати свої позиції серед роздрібних продуктів Sense Bank. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість клієнтів, які скористалися сервісом, зросла на 70%. Такий самий приріст банк зафіксував і за кількістю оформлених угод. Обсяг продажів через «Легку розстрочку» зріс на 88%, що свідчить про зростаючий попит на зручні фінансові інструменти для планування витрат.

Один із фокусів банку - розвиток партнерської екосистеми, яка дозволяє бізнесу швидко підключати сервіс і надавати клієнтам вигідні умови оплати частинами. За перше півріччя Sense Bank залучив у розстрочку на 125% більше нових партнерів, ніж торік. Це як фізичні торгові точки, так і онлайн-магазини.

«Легка розстрочка» стала популярною завдяки поєднанню зрозумілих умов, технологічності та простоти використання - як для клієнтів, так і для бізнесу. Сервіс повністю інтегрований у цифрову платформу Sense SuperApp, що забезпечує швидке оформлення, прозору комісію та зручне управління платежами.

«Ми спостерігаємо стійке зростання за всіма ключовими показниками - від залучення нових клієнтів до збільшення обсягів продажів і розширення партнерської мережі. Це свідчить про довіру до сервісу з боку клієнтів і бізнесу. Сервіс впевнено закріпився в продуктовому портфелі банку як один із найефективніших інструментів для підтримки щоденних витрат. Ми продовжуємо інвестувати в його розвиток, цифровізацію та масштабування партнерської мережі», - зазначив Антон Коляна, керівник напряму розвитку партнерських програм Sense Bank. 

