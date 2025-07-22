«Укрнафта» разом з «Повернись живим» передали Повітряним силам унікальні комплекси для F-16: з чого вони складаються

«Укрнафта» профінансувала унікальні мобільні комплекси для обслуговування літаків F-16. Фонд "Повернись живим" вже передав обладнання Повітряним силам Збройних сил України.

F-16 - це складна та ефективна техніка, яка щодня доводить свою результативність - як на полі бою, так і захищаючи тил від ворожих ракет.

Зараз, коли росіяни полюють на літаки та аеродроми, вкрай важливо забезпечити мобільність в питаннях обслуговування літаків та їхнього авіаційного озброєння.

Саме тому був створений «Проєкт 61», унікальна та ефективна екосистема, у складі якої:

• мобільний комплекс планування місій для передпольотного брифінгу пілотів та супроводу бортів у ближній зоні;

• два комплекси підготовки авіаційного озброєння, що прискорюють та полегшують підготовку, перевірку та підвіску боєприпасів до літака: завдяки цьому обладнанню боєприпас можуть підвісити троє людей, а не 10-12, як раніше.

«Внесок «Укрнафти» склав майже 50 млн грн. Дякуємо «Повернись живим» за втілення в життя передового досвіду Європи, що допоможе літакам повністю реалізувати свій потенціал. Дякуємо військовослужбовцям Повітряних сил ЗСУ за те, що тримають наше небо, - зазначив виконувач обов'язків директора «Укрнафти» Юрій Ткачук.

Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року на потреби захисників було виділено майже 3 млрд грн, які використані для закупівлі дронів, пікапів, озброєння та важливого обладнання, яке допомагає армії виконувати задачі на полі бою.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.