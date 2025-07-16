Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:32 16.07.2025

Бійці 12 корпусу отримали від громади столиці 3000 дронів - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко передав 3000 дронів від столичної громади бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, що воюють на найскладніших ділянках фронту. Про це повідомляє сайт Київської влади з посиланням на Telegram-канал міського голови.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні", - зазначив Кличко.

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.

"Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам", - наголосив Віталій Кличко.

 

Теги: #зсу #12_корпус_зсу #кличко

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