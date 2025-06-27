«Укрнафта» вивчає норвезькі clean tech рішення: планує застосувати в Україні

«Укрнафта» вивчає найкращі світові високотехнологічні рішення у сфері clean tech, щоб застосувати їх в Україні: команда спеціалістів ознайомилася з практичним застосуванням нового обладнання на норвезькому державному видобувному підприємстві.

Наразі компанія працює над реконструкцією системи підготовки нафти та пластової води на базі одного з регіональних бізнес підрозділів.

В рамках цього проєкту «Укрнафта» співпрацює, зокрема, з норвезьким лідером в галузі чистих технологій - Ennox Technology & Partners, яка розробляє революційні очисні установки.

Це обладнання працює більш ефективно за ринкові аналоги, дозволяє мінімізувати вплив на навколишнє середовище та покращити якість підготовки пластової води для підтримки пластового тиску.

Група фахівців напрямку upstream «Укрнафти» відвідала виробництво норвезької державної компанії, де проводили тести новітніх систем Ennox Technology & Partners, щоб на власні очі побачити високу якість сучасних clean tech рішень в промисловості.

Інженери та команди тестових лабораторій норвезьких компаній продемонстрували в роботі сталі рішення, що допоможуть будувати стійкі та ефективні системи для українського видобутку.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.