Харківська міська рада та український банк компенсуватимуть відсотки по кредитам для бізнесу

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради підписали договір про взаємодію з державним Sense Bank. Предметом договору є підтримка місцевого мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Про це повідомили представники банку на своєму офіційному сайті.

Як зазначається у новині, представники Харківського ММСБ – клієнти Sense Bank зможуть отримати компенсацію у розмірі до 50% від суми процентів, сплачених за кредитними договорами. Граничний розмір кредиту, на який буде поширюватись дія зазначеного договору, становить 3 мільйони гривень, а його строк до 5 років. Компенсація поширюватиметеся на позики, призначенні для реалізації бізнес-проєктів.

Крім того, договором передбачено, що часткова компенсація доступна як на кредитні продукти для бізнесу від Sense Bank, так і на державні програми, такі як «Доступні кредити 5-7-9%».

Член правління Sense Bank Андрій Соколов коментуючи підписання договору підкреслив важливість підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу у Харкові.

«Ми дуже раді, що завдяки підписаному документу між Sense Bank та Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради бізнес, який зареєстрований та працює у Харкові, зможе отримати до 50% часткової компенсації за сплачені по кредиту відсотки.

Сильний та розвинений мікро-, малий та середній бізнес є основою здорової та процвітаючої економіки країни, а бізнес, що не тільки працює у таких непростих регіонах як Харків, а й розвивається та зростає – заслуговує на особливу увагу з боку держави та банківського сектору», - зазначив Андрій Соколов.

Нагадаємо, раніше цього місяця Sense Bank заявив про підписання меморандуму про співпрацю з Новояворівською міською радою в рамках якого сторони погодились працювати над впровадженням нових фінансових інструментів підтримки бізнесу, залученням міжнародних організацій до кредитування суб'єктів господарювання, а також взаємодіяти щодо компенсації процентів за кредитними угодами.