Портфельні компанії umgi збільшили валову виручку у 2024 році

Інвестиційна компанія umgi підбила підсумки 2024 року. Її портфельні компанії продемонстрували позитивну динаміку й отримали 262,21 млн дол. США валової виручки, що майже в 1,5 раза перевищує результати попереднього року. Попри всі виклики роботи в Україні та нестабільне глобальне середовище, бізнеси umgi досягнули позитивних фінансових показників та укріпили свою присутність в Європі.

У 2024 році umgi зосередила свої зусилля на стратегічному супроводі наявного портфеля та розширенню міжнародної мережі контактів й інтеграції українського бізнесу в європейські ринки. «Ми бачимо свою місію в тому, щоб бути інвестиційним мостом між Україною та світом, сприяти підвищенню етичних і професійних стандартів у галузі, а також розвивати міжнародну співпрацю. У 2024 році ми активно працювали над розширенням нашої міжнародної мережі серед підприємців, бізнес-консультантів та інвесторів, зокрема в Іспанії, Італії та Польщі», — зазначив Андрій Горохов, генеральний директор umgi.

Ключові результати 2024 року:

Зростання операційної активності. Більшість портфельних компаній наростили обсяги надання послуг і відвантаження продукції, що дозволило суттєво збільшити виручку та сплатити 23,75 млн дол. США податків у країнах присутності — на 189% більше, ніж у 2023 році. Зокрема, ARNOX — комплексний оператор із перероблення та реалізації рідкісних і технічних газів — вийшов у нові ринкові сегменти та розпочав постачання продукції для космічної галузі США.

Інвестиції в розвиток. Протягом року компанії інвестували 3 млн дол. США у розширення потужностей, із яких 76 % спрямовано на будівництво нових виробничих об’єктів, придбання обладнання та інші довгострокові активи. «Минулого року команда umgi активно працювала над кількома стратегічними M&A-угодами для VESCO Group, підтримуючи експансію Групи на ринках Європи та Південної Азії. Ця робота — частина довгострокової стратегії, спрямованої на географічну диверсифікацію та посилення позицій цього бізнесу в міжнародному середовищі. Ми бачимо значний потенціал у розвитку вертикально інтегрованих моделей у видобувній галузі, що дозволяє масштабувати операції та створювати додану вартість на глобальному рівні», — розповів Андрій Горохов, генеральний директор umgi.

Окремо варто відзначити українську компанію Feednova, у якій umgi володіє міноритарною часткою. Компанія розпочала перший етап будівництва другого заводу в центральній частині України — оформлено права землекористування, триває проєктування та роботи із землеустрою. Проєкт спрямований на зміцнення національної продовольчої безпеки та розвиток галузі перероблення тваринних побічних продуктів за європейськими стандартами.

Зростання команди. Кількість працівників у портфельних компаніях зросла на 7 %. Хоча 88 % персоналу становлять чоловіки, жінки обіймають близько 30 % управлінських посад, що свідчить про поступову зміну гендерного балансу на рівні керівництва.

Географія та стратегічні пріоритети

Інвестиційний портфель umgi охоплює 8 активів у семи країнах: Україні, Польщі, Туреччині, Іспанії, Італії, Румунії та Сербії. Загальна оціночна ринкова вартість портфеля становить 500 млн дол. США.

Компанія приділяє особливу увагу розвитку зеленої економіки та впровадженню принципів сталого розвитку. Зокрема, портфельні компанії Recycling Solutions, Feednova та Arnox реалізують моделі циркулярної економіки через повторне використання матеріалів і скорочення застосування ресурсів.

* Звітні дані охоплюють консолідовані показники, включно з асоційованими компаніями та спільними підприємствами, в яких umgi має мажоритарну частку.

Довідка про компанію

umgi — інвестиційна компанія, що працює за моделлю private equity. Ми допомагаємо підприємцям середнього бізнесу зрощувати капіталізацію, впроваджувати позитивні зміни та швидше досягати амбітних цілей. Компанія наразі розвиває 8 активів, розташованих у 7 країнах, в таких сферах, як зелена економіка, видобуток корисних копалин, виробництво промислових товарів та індустріальні послуги. umgi працює на ринку з 2006 року й має офіси в Україні (Київ), Польщі (Варшава), Кіпрі та Іспанії.

umgi займається пошуком нових бізнес можливостей на ринках України, ЄС, Великобританії, Індії, Туреччини та США. Компанія готова інвестувати в підприємства, що працюють у сферах управління відходами, видобутку промислових корисних копалин, охорони здоров’я й діагностики, енергетичної трансформації, виробництва апаратного забезпечення для AI та іншого індустріального виробництва.

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