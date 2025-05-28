Інтерфакс-Україна
Інвестиції
14:09 28.05.2025

Сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій – СЕО umgi

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Інвестиційна сфера вимагає відповідальності та здатності адаптуватися, сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій, повідомив генеральний директор інвестиційної компанії umgi (раніше - UMG Investments) групи "СКМ" Андрій Горохов, модеруючи панельну дискусію "Найкращі інвестиційні стратегії у 2025 році" на конференції Private Equity Insights Italy у Мілані.

Згідно з інформацією umgi, учасники дискусії поділилися своїми підходами до створення цінності та розбудови бізнесу в умовах глобальної невизначеності.

"Сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій, і учасники обговорили найкращі стратегії для розв'язання цієї проблеми. Вони рекомендують впроваджувати нові інструменти та інноваційні технології. Платформи вторинного ринку, як-от NASDAQ Private Market, можуть забезпечити ліквідність без необхідності продавати актив і дозволяють здійснювати довгострокові інвестиції. Крім того, штучний інтелект та інвестиційні платформи відіграють дедалі більшу роль у демократизації доступу до інвестицій", - зазначено у пресрелізі.

Ще однією запорукою успіху є створення надійної та дисциплінованої команди. Злагоджена робота досвідчених професіоналів дозволяє приймати необхідні складні рішення. Учасники дискусії також рекомендують об'єднувати ресурси з іншими інвесторами для задоволення потреб ринку. Традиційні закриті фонди можна доповнити або замінити більш гнучкими інструментами на кшталт клубних угод та безстрокових фондів.

Крім того, учасники радять зосередитися на одному сегменті та працювати над розвитком бізнесів. Для успішних інвестицій необхідно забезпечити компанії інструментами, людьми та ресурсами для вдосконалення та підвищення ефективності.

Попри поширення фрагментації та протекціонізму у світі, учасники конференції зберігають оптимізм. Вони переконані, що у довгостроковій перспективі економічний розвиток визначатиме глобалізація, констатується в інформації umgi.

Private Equity Insights Italy - стратегічно важлива платформа для обміну досвідом, аналізу галузевих тенденцій та формування міжнародних партнерств у сфері інвестицій.

umgi - інвесткомпанія з фокусом на розвитку бізнесів у сировинній та переробній сферах. Заснована 2006 року групою "СКМ". Інвестиційний фокус: видобуток корисних копалин; управління побічними продуктами і відходами виробництва; виробництво промислових товарів і послуг. Сумарна вартість портфельних компаній оцінюється більш ніж у $500 млн.

umgi у квітні 2025 року долучилась до UVCA - Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association.

Теги: #umgi #інвестиції

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