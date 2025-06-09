Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю

Український державний Sense Bank заявив про підписання меморандуму про співпрацю з Новояворівською міською радою. Відповідна новина з’явилась на сайті фінустанови.

У повідомленні зазначається, що в межах укладеного документа сторони погодились працювати над впровадженням нових фінансових інструментів підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, залученням міжнародних організацій до кредитування суб'єктів господарювання, а також взаємодіяти щодо компенсації процентів за кредитними угодами.

Член правління Sense Bank Андрій Соколов зазначив, що співпраця з міськими та обласними адміністраціями й надалі залишається пріоритетним напрямом у діяльності банку.

«Наша головна мета – зробити підприємництво легким, а фінансові інструменти для бізнесу – доступними для максимальної кількості суб’єктів господарювання. З підписанням цього меморандуму ми відкриваємо нову сторінку у співпраці між Sense Bank та Новояворівською громадою», – підкреслив Андрій Соколов.

«Sense Bank є нашим головним партнером у фінансуванні та кредитуванні проєктів з термомодернізації», – додав міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх.

Нагадаємо, що у квітні цього року Sense Bank оголосив про підписання меморандуму з Чернівецькою ОВА.