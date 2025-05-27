Інтерфакс-Україна
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18:03 27.05.2025

Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

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Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

24 та 25 травня ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах став справжньою спортивною ареною натхнення та драйву — тут відбувся Sport Family Weekend, який зібрав сотні сімей на грандіозне спортивне свято.

"Для нас в Епіцентрі надзвичайно важливо створювати не лише сучасний торговий простір, а й комюніті, де українські родини можуть активно та змістовно проводити час разом. Sport Family Weekend — це не просто розваги, це інвестиція в здоров’я нації. Ми бачимо, як очі дітей горять від захоплення, як батьки із задоволенням беруть участь у спортивних активностях. Спорт об’єднує, надихає і формує сильних особистостей", - зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

Захід, організований спільно з Національним олімпійським комітетом України, Міністерством молоді та спорту України та програмою "Активні парки" від держустанови "Спорт для всіх", подарував незабутні емоції, знайомства та мотивацію від олімпійських призерів та чемпіонів.

"Ми з компанією Епіцентр дуже швидко все організували, як справжні спортсмени. Свято на високому рівні. Коли дітям цікаво, вони почувають себе спокійніше, у них горять очі, вони щасливі і заради цього треба створювати такі свята", - каже Людмила Панченко, виконавчий директор Національного олімпійського комітету України.

В торговому центрі було облаштовано понад 15 унікальних локацій: легка атлетика, хокей, бадмінтон, фехтування, стрибки у воду, тхеквондо, художня гімнастика, бокс, брейкінг, біатлон, сучасне пʼятиборство, регбі, баскетбол та кьорлінг. Тут учасники заходу не лише отримували призи та автографи, а й могли потренуватись із Олімпійськими чемпіонами та призерами міжнародних змагань. Боксер Олександр Хижняк, художня гімнастка Вікторія Онопрієнко, хокеїст Віталій Лялька, синхроністки Марина та Владислава Алексіїви, боксер Володимир Матвійчук, фехтувальниця Аліна Комащук, легкоатлетка Анна Рижикова ділились із дітьми своєю мотивацією та надихали до занять спортом.

"На таких подіях діти можуть спробувати різні види спорту і зрозуміти, що їм більше до душі. Спорт тебе впевненим, здоровим та кращим, тому ми всіх закликаємо займатись спортом", - кажуть Марина та Владислава Алексіїви, бронзові призерки Олімпійських ігор у Токіо з артистичного плавання.

Особливим моментом свята став запис подкасту з олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби Жаном Беленюком — учасники наживо почули розмову легенди українського спорту з ведучим Андрієм Ковальським. Премʼєра випуску вже незабаром на YuoTube-каналі Епіцентру.

Ці два дні стали справжньою спортивною пригодою для сімей, які обрали активність, спілкування та натхнення. Багато дітей вперше відкрили для себе нові види спорту — можливо, саме з цього розпочнеться їхній шлях до великих перемог.

Теги: #епіцентр #sport_family_weekend

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