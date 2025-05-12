Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:34 12.05.2025

Понад 5 млрд грн податків заплатила мережа ОККО до держбюджету за перший квартал цього року

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Понад 5 млрд грн податків заплатила мережа ОККО до держбюджету за перший квартал цього року

За січень-березень 2025 року група ОККО заплатила до державного бюджету та фондів 5 мільярдів 198 мільйонів гривень податків. Це на 12,5% більше, ніж було сплачено за перший квартал 2024 року. Про це повідомляється на сайті ОККО.

Зокрема, 4 мільярди 386 мільйонів гривень було сплачено на митницю при імпорті товарів, а 892 мільйони гривень – безпосередньо з операційної діяльності групи. Показник сплати податків у перерахунку на 1 літр  реалізованого пального становив у першому кварталі 2025 року 2,77 грн/л, рік тому – 2,71 грн/л. У перерахунку ж на 1 АЗК ОККО місячний показник сплати податків зріс у першому кварталі-2025 до 743,49 тисячі гривень. Рік тому було 728,01 тисячі гривень.

Суттєвий ріст продемонстрували й сумарні показники сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ). У першому кварталі 2025 року на кожного працівника ОККО припадало щомісяця 12 158 гривень таких платежів. У першому кварталі 2024 року сума становила 9 212 гривень.

"Крім сплати податків, а це тільки за останні три роки сумарно - 49,1 мільярди грн, ми активно інвестуємо в країну, - залучаємо власний та західний капітал для створення нової інфраструктури та робочих місць поза ринком паливного ритейлу. При цьому ми рідко говоримо про втрати. А це станом на сьогодні в товарі, активах та основних засобах вже більше $100 млн. У 2025 році ворог влучив в Одеську нафтобазу, де зберігався наш ресурс, у минулому ми втратили чотири нафтобази. Зрозуміло, що кожен бізнес зараз працює в складних умовах, та всі ми маємо таку можливість завдяки ЗСУ, - коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда. – Власне, це ще один важливий для нас напрямок, куди ми системно вкладаємось, - підсилюємо зброєю та технікою військо. В рамках спільних  з фондом "Повернись живим" ініціатив ОКО за ОКО ми вже забезпечили підрозділи розвідтехнікою, піхотним озброєнням, комплексами "Пульстрон", нині триває 4 хвиля – підсилюємо Дронопад, годуємо безкоштовно військових на прифронтових АЗК. Загалом на ці потреби, а також на відбудову країни та вклад у створення безбар’єрного суспільства ми вже направили 2,5 млрд грн і продовжуємо це робити далі".

Теги: #окко #податки

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