Інтерфакс-Україна
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13:19 25.04.2025

Кредитний портфель МСБ ТАСКОМБАНКУ перевищив 3 млрд грн: підтримуємо бізнес, що тримає економіку країни

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ТАСКОМБАНК із гордістю повідомляє: кредитний портфель малого та середнього бізнесу перевищив 3 мільярди гривень. Лише за перші чотири місяці 2025 року фінустанова збільшила його ще на 700 мільйонів гривень, демонструючи один із найдинамічніших темпів зростання серед банків з українським капіталом.

Це свідчення довіри підприємців, які обирають ТАСКОМБАНК як надійного фінансового партнера, навіть у часи викликів. Серед клієнтів банку — провідні компанії реального сектору, зокрема, "Еконія", Kormill, OKWINE та багато інших, які щодня формують економічний фундамент країни.

«Ми — український банк із українським серцем. Наша мета не просто видавати кредити, а бути поруч із бізнесом у кожному рішенні та етапі розвитку. Ми активно залучаємося в життя наших клієнтів, працюємо у режимі 24/7, шукаємо рішення разом і завжди готові зробити більше, ніж очікують. Такий щирий підхід до партнерства — те, що об’єднує нас із українськими підприємцями», — зазначив Олег Поляк, Перший заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ.

Щоб бути ще ближчими до бізнесу, банк розширив мережу корпоративних центрів до 26 областей України — це дозволяє оперативно реагувати на потреби клієнтів у кожному куточку країни. Окрім цього, банк активно масштабує канал профільних регіональних менеджерів для повноцінної присутності у всіх перспективних регіонах — там, де народжуються нові бізнеси, ідеї та відбувається зростання.

ТАСКОМБАНК і надалі зосереджуватиметься на розвитку кредитування МСБ, з особливим фокусом на виробництво, дистрибуцію та FMCG.

Теги: #таскомбанк #олег_поляк #кредити #кредитування_мсб

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