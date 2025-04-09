У Києві з аншлагом відбувся ювілейний 35-й «Парад надій» та 22 турнір за кубок Фокстроту

6 квітня 2025 року відбувся 35-й ювілейний «Парад надій» – змагання з найдовшою історією в Україні у сфері бальних спортивних танців.

Організатори змагання - Валентина Федорчук (заслужений тренер України зі спортивного танцю, суддя вищої категорії Всесвітньої Ради Танцю) та Альона Федорчук-Лемішко (чемпіонка України з латиноамериканської програми) прийняли майже півтори тисячі спортсменів зі 109 клубів з усієї України. Танцювальні па в європейській та латиноамериканській програмах танців оцінювала судейська бригада з 70 рефері з США, Німеччини, Фінляндії, Молдови, а також найкращі тренери України.

Турнір вже 22 роки підтримують співзасновники бренду Фокстрот Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

«Цьогоріч Параду надій – 35 років, Фокстроту – 31. Це тандем досвідчених та затребуваних майстрів у своїх сферах діяльності, яким спортсмени довіряють свій ріст, а покупці – свій комфорт, - говорить співзасновник бренда Фокстрот Геннадій Виходцев. – Ну а глядачі та вболівальники турніру завдяки нашій співпраці вже 35 років насолоджуються видовищним шоу».



У рамках «Параду надій» відбулося традиційне змагання за «Кубок Фокстроту» – престижну нагороду, яка уособлює найвищий рівень майстерності.



«Це найскладніший танець європейської програми, бо на 4 такти треба зробити 3 кроки. У змаганнях з фокстроту традиційно виступають найсильніші пари», - пояснив суддя змагання Юрій Васютяк, чемпіон України по10 танцях, фіналіст чемпіонатів Європи та світу, суддя турніру.

Інший рефері - суддя з Молдови Андрій Андронік відзначив ще одну особливість змагання за кубок Фокстроту – немає вікових та категоріальних обмежень. Участь може взяти кожен і у кожного є шанс його отримати.

На 35-ому Параді надій за 22-ий кубок Фокстроту боролися 24 пари спортсменів, а вибороли кияни Квітослава Хоростківська та Євген Гомзіков з київського клубу StarDance (тренери Денис і Наталія Коросташеві).

«Безумовно, підтримка фронту наразі – задача для всіх нас. Адже саме захисники України повернуть нам мирне життя, можливість дихати на повні груди. Фокстрот системно допомагає Силам оборони технікою. Водночас, ми продовжуємо підтримувати спорт та мистецтво - ті заходи, які дають наснагу і захисникам, і всім, хто працює в тилу», - говорить Олексій Зозуля, виконавчий директор мережі Фокстрот.

Втретє від початку великої війни Фокстрот ініціював подвоєння благодійного внеску організаторів та учасників «Параду надій» на закупку техніки для Київської зенітної ракетної бригади.

Серед партнерів турніру – відомі вітчизняні компанії. Добрий партнер – торгова марка «Гулівер Країна» та магазин дитячих іграшок «ГУЛІВЕР», який вже 12 років радує молодших учасників турніру. Три військових роки допомагає турніру алкогольний холдинг BAYADERA GROUP - партнер маленьких та великих перемог - відзначив дорослих переможців і суддів.

Серед медіапартнерів - інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» (партнер Параду надій з 2006 року), медіа холдинг OBOZ.UA (в команді партнерів з 2020 року) і всеукраїнська газета «День» (партнерствує з 2009 року). Інтернет підтримку забезпечує «ФЛАЙМАРК ДЕНС». Інформаційний координатор – Національна агенція стратегічних комунікацій.

Організаторка турніру – Валентина Федорчук передала усім партнерам Подяки за багаторічну співпрацю та непохитну підтримку вітчизняних спортивних танців у незалежній Україні.