Розмінування стане безпечнішим: Київстар та «Повернись живим» передали обладнання саперам

Компанія «Київстар» та Фонд «Повернись живим» надали допомогу чотирьом ротам інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ в межах спільного проєкту «Нам тут жити 2.0». Сапери отримали найнеобхідніше: роботизовані платформи, транспорт, зв’язок, живлення, а також дрони для дистанційного розмінування шляхом підривів. Загальна вартість переданої допомоги військовим наразі склала близько 100 млн грн. Ініціатива реалізована за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Проєкт «Нам тут жити 2.0» акумулював понад 106 млн грн, що перевершило початкову мету збору та дозволить закупити додаткове обладнання для військових саперів, аби розмінування України було більш безпечним й сапери менше ризикували власними життями.

«Київстар як соціально відповідальний бізнес має місію — зберігати Україну та допомагати людям. Тому спільно з фондом «Повернись живим» ми завершили вже другий проєкт з розмінування українських територій. Цього разу передаємо сучасне обладнання, яке допоможе саперам швидше й безпечніше очищати нашу землю, і найголовніше — зберігати життя військових. Дякую кожному, хто підтримав цей проєкт, адже Нам тут жити», — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

В межах ініціативи з розмінування «Нам тут жити 2.0» були забезпечені сапери 808-ої Дністровської окремої бригади підтримки, 47-ої окремої інженерної бригади, 49-ої окремої бригади розгородження Сил підтримки ЗСУ та 70-ої окремої бригади підтримки.

«Ми намагалися створити комплексну екосистему, яка буде плюс-мінус самодостатньою, яка буде доповнювати ту техніку і майно, які військові отримують від держави, і буде універсальна з тими засобами, які зможуть з'являтися в майбутньому від держави або від партнерів», — говорить Тарас Чмут, директор Фонду «Повернись живим».

Кожна з бригад отримала обладнання українського виробництва: 16 роботизованих платформ «Тарган», 8 НРК «Терміт» та 4 дрони Vampire. Крім цього, саперам з кожного підрозділу передали: 7 пікапів, 4 причепи, 25 радіостанцій, 24 коптери різних типів, майстерню технічного обслуговування, резервне живлення тощо.

«Завдяки роботі саперів, підтримці партнерів, злагодженій роботі всередині країни та таким ініціативам як «Нам тут жити 2.0», вдалося досягти значного прогресу у розмінуванні. Кількість машин для розмінування збільшилася до 225, сертифіковано 84 оператори, ще 44 — у процесі. Ми запустили ринок гуманітарного розмінування. Завдяки цим зусиллям фінансові потреби скоротилися майже на $5 млрд — з $34 до $29,8 млрд, згідно з даними RDNA4. Та попри прогрес, Україна досі найбільш потенційно замінована країна світу. Обстеження потребують 23% території, або 139 тис. кв. км. Дві третини з них — аграрні землі. Попереду ще чимало роботи, тому я вдячна за такі ініціативи як «Нам тут жити 2.0», — зазначила Перша віцепремʼєр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зібрати кошти вдалося завдяки небайдужим українцям, абонентам мобільного оператора та соціально-відповідальним бізнесам. Зокрема, майже 35 млн грн було зібрано завдяки абонентам, які підключили Суперсилу «Допомога ЗСУ» або SMS-підписку. Аби підтримати збір та військових, Київстар також зробив свій благодійний внесок у 50 мільйонів гривень.

«Рік війни — це десять років розмінування. За допомогою таких різних комплексів, які нам передають, ми зможемо трохи скоротити ці терміни, щоб люди швидше поверталися до своїх домівок. І загалом, основним завданням створення, передачі і купівлі таких роботизованих систем є збереження будь-якого життя, не тільки сапера, а й військовослужбовця», — зазначив Ілля Мушко, військовослужбовець 47-ї окремої інженерної бригади Сил підтримки ЗСУ.

Компанія «Київстар» та Фонд «Повернись живим» продовжують розвивати напрямок роботизованих комплексів для військових, і наразі збирають кошти для нового спільного проєкту — «Нам тут жити: школа операторів наземних дронів».

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