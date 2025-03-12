Пресрелізи

16:12 12.03.2025

Життя без меж: в Епіцентрі відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових

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11 березня у Центрі Меблів GRAND торгового центру "Епіцентр" відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових. 16 захисників, які втратили кінцівки внаслідок війни, отримали бігові та силові протези нового покоління від данської компанії Levitate. Це стало можливим завдяки соціальній ініціативі компанії "Епіцентр К", мережі меблевих магазинів "Центр Меблів" та реабілітаційного центру U+ System.

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Підтримка, що змінює життя

Встановлення протезів відбулося у рамках благодійної акції компанії "Епіцентр К", яка тривала кілька місяців. Кожен клієнт, купуючи меблі у магазинах "Центр Меблів" та "Центр Меблів GRAND", робив свій внесок у допомогу військовим. У результаті було зібрано та перераховано 1 мільйон гривень на їхню реабілітацію у центрі U+ System.

"Підтримка наших військових має бути системною — від реабілітації до створення нових можливостей для їхнього комфорту. Компанія Епіцентр продовжує реалізовувати благодійні ініціативи для ветеранів та їх соціальної адаптації. Це наш обовʼязок і вдячність за захист, які втілюються у важливих справах", – зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю.

Директор напрямку "Меблі" мережі "Епіцентр" Олександр Лук’янченко підкреслив: “Підтримуючи героїв, ми разом допомагаємо їм відчути, що вони не самі. Їхня сила та мужність надихають усіх нас, а ваша допомога стає рушійною силою змін”.

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Сучасні протези – шанс на нове життя

На заході військовим встановили два види високотехнологічних протезів:

• Running Blade – спеціалізовані бігові протези, що забезпечують максимальну ефективність під час фізичних навантажень.

• Forever Foot – універсальні пристрої для активного повсякденного використання.

“Сучасне протезування – це не просто повернення можливості ходити. Це повернення до роботи, до руху без обмежень, до повноцінного життя. Реабілітація – це не лише медицина, а й психологічна підтримка, інтеграція у суспільство, створення можливостей для ветеранів”, – наголосила Олександра Мостепан, хірургиня та CEO U+ System.

Завдяки новим протезам ветерани можуть вести активне життя, займатися спортом, а дехто навіть повертається до служби у лавах ЗСУ.

Захід підтримали відомі українці

На подію завітали актор, поет, художній керівник київського театру "Особистості", народний артист України Петро Мага, а також народний депутат України, Олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Вони висловили слова підтримки військовим та подякували Епіцентру за його вагомий внесок у відновлення захисників.

“Коли ми говоримо про відновлення країни, ми маємо говорити не лише про міста та економіку, а й про людей. Повноцінна реабілітація ветеранів – це внесок у майбутнє України”, – зазначив Жан Беленюк.

Практичне випробування протезів

Після встановлення та налаштування протезів військові одразу ж випробували їх у дії. Вони взяли участь у спортивному квесті та майстер-класі зі збору меблів, що символізує не лише фізичну адаптацію, а й повернення до активного життя у суспільстві.

 

 

Теги: #епіцентр

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