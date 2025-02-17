ОТП БАНК на конференції «Агрокосмонавти 2025» презентував актуальні програми для агробізнесу на цей рік

АТ «ОТП БАНК» під час конференції «Агрокосмонавти 2025» презентував програми кредитування, якими агробізнес може скористатися у 2025 році. Захід організований аграрним медіа Aggeek відбувся 29-30 січня у Вінницький області.

На конференції виступив керівник альтернативних каналів продажів «Агро Фабрика» АТ «ОТП БАНК» Павло Гузирь, який розповів про оптимальні рішення для агробізнесу, які пропонує «Агро Фабрика», а також поділився реальними кейсами успішної співпраці з агровиробниками.

«Скоринговий проєкт «Агро Фабрика» від моменту запуску у 2018 році вже профінансував понад 700 українських аграріїв. Проєкт пропонує гнучкий та унікальний підхід до умов застави, а також реалізує спеціальні інструменти для автоматизації та оцінки кредитоспроможності клієнтів. Зокрема, попереднє рішення надається протягом одного робочого дня, а кредитні кошти на рахунок можна отримати вже на дев'ятий робочий день. Ми пропонуємо кредитні програми під різноманітні потреби аграріїв, у тому числі програми, які Банк створив у співпраці з міжнародними партнерами. Крім цього, ОТП БАНК є учасником державних програми таких як «Доступні кредити 5-7-9%» та «Зроблено в Україні»» - сказав Гузирь.

Він зазначив, що ОТП БАНК спільно з міжнародними та українськими компаніями-виробниками товарно-матеріальних ресурсів, добрив, насіння, засобів захисту рослин, пропонує кредитування на спеціальних умовах: ставка від 0,01% річних при купівлі продукції компанії-партнера, фінансування строком від 3 до 12 місяців. До 5 млн грн можна залучити без застави, до 20 млн грн – під заставу фінансових аграрних розписок та понад 20 млн грн – під тверду заставу.

Також Банк за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» кредитує на пільгових умовах переробні підприємства базова ставка для яких не перевищує 7% річних. Підприємства у галузі рослинництва ОТП БАНК кредитує під 13%.

Разом з цим, у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» Банк надає фінансування для модернізації парку сільськогосподарської техніки та автотранспорту під 5-7% річних строком до 5 років. Українські фермери також можуть скористатися програмою «Доступні кредити 5-7-9%», щоб залучити кошти на придбання обладнання для сушіння продукції рослинництва, елеваторів для зберігання зерна, а також для інвестицій у переробку. Програма передбачає фінансування під 5-7% річних строком до 5 років. Клієнти ОТП БАНК можуть отримати кешбек до 10% від Європейського банку реконструкції та розвитку при купівлі техніки та/або обладнання, за умови відповідності вимогам ЄБРР.

Крім цього, Банк є учасником державної програми «Зроблено в Україні», яка передбачає 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва.

Для залучення коштів під купівлю сільськогосподарської землі клієнти можуть скористатися програмою Банку, яка передбачає фінансування строком до 7 років, з авансом – від 20%. При цьому, клієнти Банку можуть скористатися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Також фінансування можна отримати за програмою розподілу ризиків (Risk Sharing Program), яку ОТП БАНК реалізує у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Більше про програми ОТП БАНКУ для агробізнесу за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/agribusiness/