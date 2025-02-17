Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:55 17.02.2025

ОТП БАНК на конференції «Агрокосмонавти 2025» презентував актуальні програми для агробізнесу на цей рік

3 хв читати

АТ «ОТП БАНК» під час конференції «Агрокосмонавти 2025» презентував програми кредитування, якими агробізнес може скористатися у 2025 році. Захід організований аграрним медіа Aggeek відбувся 29-30 січня у Вінницький області.

На конференції виступив керівник альтернативних каналів продажів «Агро Фабрика» АТ «ОТП БАНК» Павло Гузирь, який розповів про оптимальні рішення для агробізнесу, які пропонує «Агро Фабрика», а також поділився реальними кейсами успішної співпраці з агровиробниками.

«Скоринговий проєкт «Агро Фабрика» від моменту запуску у 2018 році вже профінансував понад 700 українських аграріїв. Проєкт пропонує гнучкий та унікальний підхід до умов застави, а також реалізує спеціальні інструменти для автоматизації та оцінки кредитоспроможності клієнтів. Зокрема, попереднє рішення надається протягом одного робочого дня, а кредитні кошти на рахунок можна отримати вже на дев'ятий робочий день. Ми пропонуємо кредитні програми під різноманітні потреби аграріїв, у тому числі програми, які Банк створив у співпраці з міжнародними партнерами. Крім цього, ОТП БАНК є учасником державних програми таких як «Доступні кредити 5-7-9%» та «Зроблено в Україні»» - сказав Гузирь.

Він зазначив, що ОТП БАНК спільно  з міжнародними та українськими компаніями-виробниками товарно-матеріальних ресурсів, добрив, насіння, засобів захисту рослин, пропонує кредитування на спеціальних умовах: ставка від 0,01% річних при купівлі продукції компанії-партнера, фінансування строком від 3 до 12 місяців. До 5 млн грн можна залучити без застави, до 20 млн грн – під заставу фінансових аграрних розписок та понад 20 млн грн – під тверду заставу.

Також Банк за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» кредитує на пільгових умовах переробні підприємства базова ставка для яких не перевищує 7% річних. Підприємства у галузі рослинництва ОТП БАНК кредитує під 13%.

Разом з цим, у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» Банк надає фінансування для модернізації парку сільськогосподарської техніки та автотранспорту під 5-7% річних строком до 5 років. Українські фермери також можуть скористатися програмою «Доступні кредити 5-7-9%», щоб залучити кошти на придбання обладнання для сушіння продукції рослинництва, елеваторів для зберігання зерна, а також для інвестицій у переробку. Програма передбачає фінансування під 5-7% річних строком до 5 років. Клієнти ОТП БАНК можуть отримати кешбек до 10% від Європейського банку реконструкції та розвитку при купівлі техніки та/або обладнання, за умови відповідності вимогам ЄБРР.

Крім цього, Банк є учасником державної програми «Зроблено в Україні», яка передбачає 25% компенсації вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва.

Для залучення коштів під купівлю сільськогосподарської землі клієнти можуть скористатися програмою Банку, яка передбачає фінансування строком до 7 років, з авансом – від 20%. При цьому, клієнти Банку можуть скористатися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Також фінансування можна отримати за програмою розподілу ризиків (Risk Sharing Program), яку ОТП БАНК реалізує у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Більше про програми ОТП БАНКУ для агробізнесу за посиланням: https://www.otpbank.com.ua/agribusiness/

Теги: #отп_банк #агрокосмонавти_2025 #агро_фабрика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 16.05.2025
ОТП БАНК пропонує аграріям широкий вибір програм для забезпечення фінансових потреб у нинішніх умовах – П.Гузирь

ОТП БАНК пропонує аграріям широкий вибір програм для забезпечення фінансових потреб у нинішніх умовах – П.Гузирь

11:39 13.05.2025
Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

16:15 07.05.2025
Травень на автодрайві: ОТП БАНК став партнером фестивалю KYIV CAR FEST

Травень на автодрайві: ОТП БАНК став партнером фестивалю KYIV CAR FEST

20:31 06.05.2025
Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

13:55 28.04.2025
Інвестиції в ОВДП: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 2,8 млрд грн

Інвестиції в ОВДП: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 2,8 млрд грн

15:28 23.04.2025
ОТП БАНК адаптував програми автокредитування під потреби клієнтів: будь-яку машину з пробігом можна купити за день

ОТП БАНК адаптував програми автокредитування під потреби клієнтів: будь-яку машину з пробігом можна купити за день

12:32 22.04.2025
Відкриття рахунку в цінних паперах тепер доступне у застосунку OTP Bank UA

Відкриття рахунку в цінних паперах тепер доступне у застосунку OTP Bank UA

16:08 04.04.2025
Шанс отримати мільйон на авто – ОТП БАНК запустив акцію «Лям на тачку»

Шанс отримати мільйон на авто – ОТП БАНК запустив акцію «Лям на тачку»

11:17 27.03.2025
ОТП БАНК увійшов до п’ятірки лідерів рейтингу стійкості банків

ОТП БАНК увійшов до п’ятірки лідерів рейтингу стійкості банків

17:15 26.03.2025
В Україні аграрії дедалі більше цікавляться інвестиційним кредитуванням – П. Гузирь

В Україні аграрії дедалі більше цікавляться інвестиційним кредитуванням – П. Гузирь

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Зустріч з олімпійцями, інтерактиви та безкоштовні тренування — у Полтаві відбулось свято "Intersport - дітям Героїв"

Турбота з крилами: як "Українські вертольоти" підтримують дітей полеглих Героїв

Україна формує нову стратегію охорони здоров’я: підсумки Національного форуму охорони здоров’я – 2025

Ветеран війни оголосив голодування на Майдані Незалежності через будівництво військового цвинтаря

ПУМБ – лідер за обсягом онлайн кредитування підприємців з початку 2025 року

Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Київстар збудував понад 800 нових базових станцій у першому кварталі 2025 року

Від сировини до високої доданої вартості. Агропереробка може стати драйвером економічного розвитку України

Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

Forbes Money – форум про фінанси та інвестиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА