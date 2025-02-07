Інтерфакс-Україна
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14:09 07.02.2025

Schneider Electric представила Galaxy VXL - компактну систему захисту живлення для центрів обробки даних і ШІ

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Schneider Electric, світовий лідер у галузі управління енергією та автоматизації, представив новий пристрій безперебійного живлення (ДБЖ) Galaxy VXL, що забезпечує високу щільність захисту для центрів обробки даних, систем штучного інтелекту (ШІ) і високих електричних навантажень.

Нове рішення створено з урахуванням сучасних вимог до енергоефективності та компактності. Galaxy VXL не тільки знижує витрати на експлуатацію, а й підтримує стійкість роботи критично важливих систем, як-от ШІ та дата-центри, що потребують стабільного та надійного електропостачання.

Основні переваги Galaxy VXL

Компактний дизайн: Galaxy VXL займає менше місця порівняно з аналогічними рішеннями, що робить його ідеальним для встановлення в обмеженому просторі.

Висока щільність потужності: Підтримує навантаження до 1,5 МВА на модуль, що дає змогу задовольнити потреби найбільш енергоємних систем.

Універсальність: Пристрій підходить як для великих центрів обробки даних, так і для промислових підприємств, які потребують надійного електроживлення.

Зниження вуглецевого сліду: Galaxy VXL відповідає високим стандартам енергоефективності, що допомагає клієнтам скоротити вплив на навколишнє середовище.

Генеральний директор Schneider Electric Україна Михайло Бубнов підкреслив важливість впровадження таких інновацій для українського ринку:

«Galaxy VXL - це революційне рішення, яке ідеально відповідає вимогам сучасних систем обробки даних і штучного інтелекту. Ми раді, що Україна буде однією з перших країн, де цей пристрій стане доступним, даючи змогу нашим клієнтам оптимізувати свої енергетичні системи та забезпечувати їхню безперебійну роботу».

Galaxy VXL найближчим часом стане доступний на українському ринку, пропонуючи передові можливості для оптимізації роботи центрів обробки даних і промислових об'єктів. Цей пристрій доповнить портфель рішень Schneider Electric, спрямованих на підвищення енергоефективності та стійкості критично важливих систем.

Schneider Electric - світовий лідер у галузі управління енергією та автоматизації. Компанія розробляє інтегровані рішення для підвищення енергоефективності та сталого розвитку, сприяючи цифровій трансформації в різних галузях. З більш ніж 180-річною історією, Schneider Electric продовжує впроваджувати інновації, спрямовані на створення сталого майбутнього.

Schneider Electric розпочала свою діяльність в Україні 1994 року, відкривши представництва в Києві, а потім у Донецьку, Миколаєві та Львові. У 2000 році було створено ТОВ «Шнейдер Електрик Україна» з комерційною структурою та складом, що дало змогу компанії зміцнити свою присутність на українському ринку та надавати клієнтам широкий спектр рішень у сфері управління енергією та автоматизації.

https://www.se.com/ua/uk/

Теги: #galaxy_vxl #schneider_electric

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