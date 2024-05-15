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14:05 15.05.2024

У Києві презентовано оцінку громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інститутів

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Забезпечення стабільності енергосистеми та організація міжнародної підтримки – з такими завданнями на думку українців влада справляється найкраще. При цьому найбільш низьку оцінку громадян отримала діяльність держави у напрямку боротьби з корупцією та управління заарештованим майном підсанкційних осіб. Такі дані соцопитування представлено компанією «Active Group» на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна" у середу.

"Наше дослідження було зосереджено на оцінці громадської думки, що є ключовим елементом у процесі управління державою. Ми вирішили з'ясувати, яким чином і в якому стані зараз громадська думка відносно окремих соціально значущих питань", - зазначив директор Фонду дослідження майбутнього Роман Ярошенко.

Він також підкреслив, що важливою частиною дослідження було вивчення ставлення до різних відомств і організацій.

В свою чергу, засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко наголосив, що при аналізі результатів опитування використовувались сучасні технології для збору даних. За результатами анкетування, статистична похибка не перевищує 2,2%, що робить дані достатньо репрезентативними

"Відповідаючи на запитання "З якими завданнями українська влада справляється найкраще?" 29,6% українців відповіли, що справляється з забезпеченням стабільності енергосистеми, 26,6% – з організацією міжнародної підтримки, 20,7% – з обороною від російської агресії. Останніми в переліку виявилися завдання боротьби з корупцією: всього 3,5% респондентів вважають, що влада впоралася з цим завданням; управління майном підсанкційних осіб, яким займається Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – 2,5%; та правосуддя – 1,1%. Третина опитаних (33,2%) вважають, що з жодним завданням влада не справляється, ще кожен п’ятий (21,3%) не визначилися з відповіддю", - уточнив Андрій Єременко.

На запитання "Як ви ставитеся до арешту активів осіб, що перебувають під санкціями в Україні?" 72,8% українців відповіли, що позитивно, з них 50,9% – дуже позитивно, 21,9% – швидше позитивно, 12,6% – нейтрально. Натомість, 3,9% опитаних негативно ставляться до арештів активів, з них 3,3% – швидше негативно, 0,6% – дуже негативною. Не визначилися з відповіддю 10,7% респондентів.

На запитання "На ваш погляд, на скільки прозоро відбувається управління заарештованими активами в Україні?" 12,9% опитаних вважають, що прозоро, з них 2% відповіли повністю прозоро, 10,9% – більшою мірою прозоро. Проте, 62,7% респондентів вважають навпаки, з них 35,1% відповіли, що більшою мірою не прозоро, 27,6% – повністю не прозоро. Чверть опитаних (24,4%) не визначилися з відповіддю.

Відповідаючи на запитання "На ваш погляд, наскільки ефективно для держави відбувається управління заарештованими активами в Україні?" 13,9% респондентів вважають, що ефективно, з них 2,2% відповіли «повністю ефективно», 11,8% – більшою мірою ефективно. Натомість, половина опитаних (50,3%) так не вважають, з них 43% відповіли, що управління більшою мірою не ефективно, 7,3% – повністю не ефективно. Більше третини опитаних (35,7%) не визначилися з відповіддю.

Також респондентів запитали «Які з цих органів найкраще допомагають розвитку України?». Найкраще допомагають, на думку респондентів,  Служба Безпеки України – 29,4%, Президент – 27,8%, місцева влада вашого міста – 20,7%. На останніх місцях переліку опинилися  Прокуратура – 3,5%, Національне агентство з питань запобігання корупції та Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з 3,3%. Те, що жоден державний орган не допомагає, вважають 36,4% респондентів.

Повну презентацію із результатами дослідження можна завантажити за посиланням.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 4 травня 2024 р.

Теги: #active_group #соцопитування

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